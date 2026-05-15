『ポケモン』30年間で登場した全1025匹収録の図鑑発売へ 『ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026』全448ページ
株式会社オーバーラップは15日、1996年から2026年までの『ポケットモンスター』シリーズに登場する、1025匹のポケモンを掲載した書籍『ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026』を、8月7日に発売することを発表した。
【画像】2027年発売『ポケモン』完全新作に登場する相棒3匹のビジュアル
■1025匹のポケモンを完全網羅
同書は、1996年のシリーズ誕生から2026年までの30年間で登場した、1025匹全てのポケモンを完全収録した一冊。長年のファンはもちろん、これからポケモンの世界にふれる方にも最適な、網羅性と保存性を兼ね備えた公式図鑑となっている。
注目ポイントは、ポケモンの進化の流れがよくわかる誌面構成。さらに、ぜんこく図鑑ナンバー順で目当てのポケモンを探しやすいリストや50音順索引など、便利で使いやすい機能が充実している。また、B5判型を活かして、ポケモンのイラストを迫力のあるサイズで掲載している。
■最新データ（2026年3月末時点）に基づいた基本情報や解説コラム
タイプ・分類・高さ・重さ・特性・隠れ特性・図鑑の説明文など、ポケモンの基本情報を最新のデータにもとづき掲載。1025匹のポケモンの英語名も掲載しており、知的好奇心を満たしたり、海外のポケモンファンと交流したりと、様々な場面で活用できる。また、「メガシンカ」や「ダイマックス」「リージョンフォーム」など、ポケモンの世界の言葉を丁寧に解説しており、ポケモン初心者も楽しめる一冊に仕上がっている。
【書籍情報】
書名：ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026
発売日：2026年8月7日（金）
発売：株式会社オーバーラップ
編著：元宮秀介＆ワンナップ
監修：株式会社ポケモン
協力：株式会社ゲームフリーク
判型：B5判
ページ数：448ページ・オールカラー
価格：2500円（税抜）
※本誌に掲載しているポケモンの情報は、2026年3月末日時点のもの。
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■1025匹のポケモンを完全網羅
同書は、1996年のシリーズ誕生から2026年までの30年間で登場した、1025匹全てのポケモンを完全収録した一冊。長年のファンはもちろん、これからポケモンの世界にふれる方にも最適な、網羅性と保存性を兼ね備えた公式図鑑となっている。
■最新データ（2026年3月末時点）に基づいた基本情報や解説コラム
タイプ・分類・高さ・重さ・特性・隠れ特性・図鑑の説明文など、ポケモンの基本情報を最新のデータにもとづき掲載。1025匹のポケモンの英語名も掲載しており、知的好奇心を満たしたり、海外のポケモンファンと交流したりと、様々な場面で活用できる。また、「メガシンカ」や「ダイマックス」「リージョンフォーム」など、ポケモンの世界の言葉を丁寧に解説しており、ポケモン初心者も楽しめる一冊に仕上がっている。
【書籍情報】
書名：ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026
発売日：2026年8月7日（金）
発売：株式会社オーバーラップ
編著：元宮秀介＆ワンナップ
監修：株式会社ポケモン
協力：株式会社ゲームフリーク
判型：B5判
ページ数：448ページ・オールカラー
価格：2500円（税抜）
※本誌に掲載しているポケモンの情報は、2026年3月末日時点のもの。