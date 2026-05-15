ビクター・ウェンバンヤマがNBA史上3番目の若さで快記録…スパーズがウェスト決勝へ王手

サンアントニオ・スパーズは、5月13日（現地時間12日、日付は以下同）にホームのフロストバンク・センターで臨んだ「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第5戦で、ミネソタ・ティンバーウルブズを126－97で下し、3勝2敗でシリーズ突破に王手をかけた。

この日のスパーズは、11日の第4戦で第2クォーター序盤に退場処分を受けていたビクター・ウェンバンヤマが奮起。第1クォーターだけで18得点6リバウンドを奪い、試合全体でゲームハイの27得点17リバウンド3ブロックに5アシストの大暴れ。

224センチのビッグマン（22歳と128日）は、NBA史上3番目の若さでプレーオフの試合で25得点15リバウンド5アシスト超えをクリア。彼の上にいるのはアービン“マジック”ジョンソン（元ロサンゼルス・レイカーズ／20歳と276日）、ルカ・ドンチッチ（現レイカーズ／21歳と177日）のみ。

また、スパーズは、ウェンバンヤマのほか、ケルドン・ジョンソンが21得点2スティール、ディアロン・フォックスが18得点4リバウンド5アシスト、ステフォン・キャッスルが17得点6アシスト2スティール、ディラン・ハーパーが12得点10リバウンド、デビン・バセルが12得点を残した。

通算5回の優勝回数を誇るスパーズは、16日に敵地ターゲット・センターで行われる第6戦で、2017以来初のカンファレンス・ファイナル進出を決めることができるか注目したい。

【動画】ウルブズ対スパーズのシリーズ第5戦をハイライトで！





