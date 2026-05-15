AMD製AIチップで開発された拡散言語モデル「ZAYA1-8B-Diffusion-Preview」が登場、自己回帰モデルを拡散モデルに変換

AMD製AIチップで開発された拡散言語モデル「ZAYA1-8B-Diffusion-Preview」が登場、自己回帰モデルを拡散モデルに変換