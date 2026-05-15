メタルアート<5644.T>がストップ高の水準となる６４８０円でカイ気配となっている。１４日の取引終了後、スパークス・グループ<8739.T>がファンドを通じ、メタルアートに対して非公開化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株７６００円。メタルアートの株価はこれにサヤ寄せする動きとなっている。



買付予定数の下限は８６万７０００株で、上限は設定しない。ＴＯＢが成立した場合、所定の手続きを経てメタルアートは上場廃止となる見通し。買付期間は１５日から６月２５日まで。メタルアートはＴＯＢに賛同の意見を表明した。東京証券取引所は１４日付でメタルアートを監理銘柄（確認中）に指定している。メタルアートはダイハツ工業の主要サプライヤー。



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出所：MINKABU PRESS