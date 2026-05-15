１５日の東京株式市場で日経平均株価は反発する見通しだ。前日の米株式市場で主要株価３指数がそろって上昇し、ＮＹダウ平均株価は５万ドル台を回復。ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００種株価指数は過去最高値を更新しており、外部環境が日本株の追い風となる。想定レンジは６万２８００円～６万３８００円。



１４日から始まった米中首脳会談で、中国の習近平国家主席は台湾問題に関し、適切に処理できなければ米中は衝突する可能性があるとの見解を示し、米国側に強い警告を与えた。一方、エヌビディア＜NVDA＞の先端半導体「Ｈ２００」を巡り、中国企業向けの販売を米国政府が許可したと一部で報じられたことを受けて同社株が上伸。半導体関連ではインテル＜INTC＞やクアルコム＜QCOM＞など売られる銘柄もあったが、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は水準を切り上げた。大阪取引所の夜間取引で日経平均先物６月限は６万３１００円で終了。朝方の東京市場で日経平均はこの水準が意識され、上昇スタートが見込まれる。



国内では１５日は決算発表ラッシュとなり、取引時間中は個別物色の展開となる見込みだ。前日の売買代金が２兆４０００億円超と異次元の規模となったキオクシアホールディングス<285A.T>は引け後の午後３時３０分に決算発表を予定する。前日の取引時間中に決算を開示したフジクラ<5803.T>の株価が崩れ、投資家の強気心理に水を差す格好となったことを踏まえると、日中はキオクシア決算を見極めたいとの姿勢が広がる可能性がある。世界的にインフレ懸念が強まるなかにあって、日本の長期金利が昨日に続いて大きく上昇した際には、株式相場の重荷となると想定される。きょうまで開かれる米中首脳会談関連のニュースも注視が必要となるだろう。



１４日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比３７０ドル２６セント高の５万００６３ドル４６セントと反発。ナスダック総合株価指数は２３２．８７ポイント高の２万６６３５．２２だった。



日程面で国内では、取引開始前に４月の企業物価指数が、午後３時に４月の工作機械受注額が発表される。国内主要企業の決算ではキオクシアのほか、リクルートホールディングス<6098.T>、日本郵政<6178.T>、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>などが予定されている。海外では５月のニューヨーク連銀製造業景況感指数、４月の米鉱工業生産などの公表も控えている。インドネシア市場は休場となる。



出所：MINKABU PRESS