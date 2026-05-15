毎日の健康管理を自動化する。信頼の【タニタ】体組成計で理想の体型を目指す習慣を今すぐAmazonで販売中！
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スマホ連動でグラフ化も簡単。健康意識を高める【タニタ】体重計が日々のモチベーションを支えAmazonで販売中！
日々の健康管理をスマートにこなしたい人へ。Bluetooth通信で測定結果をスマホアプリへ自動送信し、グラフで変化を可視化できる。乗るだけで個人を自動認識する機能や、継続をサポートする応援機能も搭載。コンパクトで置き場所にも困らない、健康維持のパートナーとして最適な一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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Bluetooth通信により、測定結果をスマホアプリへ自動送信できる。グラフ表示で日々の変化が一目で分かり、目標設定を行うことで計画的なダイエットを強力にサポートする。
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乗るだけで電源が入り、登録者の中から個人を自動で認識する機能を搭載。測定のたびにボタンを操作する手間が省け、忙しい朝でもストレスなくスムーズに計測できる。
体重や体脂肪率、筋肉量など計9項目を測定可能。測定の継続状況に合わせて表情が変わる応援機能が搭載されており、毎日の計測を楽しく続けるための工夫が凝らされている。
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幅316mm、奥行217mmのコンパクトかつ薄型ワイド設計。立てかけて収納することも可能なため、限られたスペースでも邪魔にならず、すっきりと設置できる。
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