◆米大リーグ ドジャース４―０ジャイアンツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、７回４安打無失点、８奪三振の快投で、約１か月ぶりの白星となる３勝目（２敗）を挙げた。愛犬の誕生日に合わせたとみられる“デコピンスパイク”で今季最多１０５球を投げ、防御率は両リーグ単独トップの防御率０・８２。チームの連敗も「４」で止めた。復調傾向の打撃でも完全復活を狙うべく、１４日（同１５日）の同４戦目は休養に努める。

気迫全開の大谷が雄たけびを上げた。６回２死一塁。主砲ディバースを２球で追い込むと、９８・１マイル（約１５７・９キロ）の外角高め直球を選択。バットにかすりもさせず、１打席目に完璧なヒットを打たれた強打者を２打席連続の空振り三振でねじ伏せた。今季最多１０５球で、７回４安打無失点、４連続を含む８Ｋの快投。４月１５日（日本時間同１６日）の本拠メッツ戦以来となる、３勝目をつかんだ。直球とスイーパーを巧みに配して２〜５回は無安打。「悪くはなかった。球の質的には前回の方が良かった」と慢心はなかった。

雑音も一掃した。今季４度目の投手専念だったが、防御率０・８２は両リーグ単独トップに浮上。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によれば、１９１３年以降に開幕７登板で防御率０・８５未満＆５０奪三振以上は、史上６人目。ド軍では８１年の伝説の左腕バレンズエラ以来、４５年ぶりの快挙となった。一方で、打撃では２３戦１本塁打と移籍後最大の不振も味わい、二刀流継続に関する質問も集中。３２歳シーズンを迎えている大谷は「今が一番良いし、まだまだ若いと思っているので頑張りたい」とプライドをのぞかせた。

蹴り上げたスパイクに、おなじみの家族の姿があった。足元を支えていたスパイクのベロの部分には、愛犬デコピンの刺しゅう。ちょうど１年前の５月１３日（同１４日）に、自身のＳＮＳで愛犬の２歳の誕生日を報告しており、この日は３歳の誕生日とみられ、球場にも姿があった。長女誕生から１年を迎えた大谷家を支える特別な存在。「デコには１年でも長く生きてほしいなというただそれだけですね」。穏やかな表情で特別な思いを口にした。

本格的な投手復帰イヤーを戦う背番号１７には、ロバーツ監督も「投げている時は別人のよう。彼は球界最高の投手になりたがっている」と、並々ならぬ覚悟を感じ取る。翌１４日（同１５日）の第４戦は、予定通りに休養にあてる。１２日（同１３日）に久しぶりの７号を放った大谷は「昨日良かったのをもう一度固める意味で、休みも大事だけど、やることをしっかりやって、次に発揮するための日にしたい」。二刀流の進化は、まだまだ止まらない。（竹内 夏紀）

◆大谷の主なデコピングッズ

▽スパイク ２４年８月に公開されたニューバランス社製の白と青のスパイクの両かかと部分にデザインされた。左足には真顔、右足には舌を出した表情。また、２５年開幕戦の使用スパイクには、かかとと靴底に“隠れデコピン”も施された。

▽スーツ ２４年７月のオールスターゲームで、恒例のレッドカーペットショーに登場した際に着用。茶色のジャケットの裏地には、無数のデコピンがプリントされていた。

▽ヘッドホン 公式ブランドアンバサダーを務めるオーディオブランド「Ｂｅａｔｓ」のヘッドホン。２５年３月にド軍の開幕シリーズで来日した同僚や関係者にプレゼントしたもので、愛犬ロゴが入っていた。

▽ジャケット アパレルブランド「ＢＯＳＳ」のアイボリーのジャケット。昨年１０月２４日（日本時間同２５日）のブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦で球場入りした際にも着用し、胸元にワッペンがあしらわれていた。