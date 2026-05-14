称名滝の遊歩道でクマに襲われ男女２人けが 人身被害は今年２件目
きょう午後、立山町の称名滝遊歩道で80代の男性と60代の女性の2人がクマに襲われけがをしました。2人とも意識はあるということです。県内でのクマによる人への被害は、ことし2件目です。
吉本記者
「称名滝につながるこの先の遊歩道で、男性がクマに襲われたことを受け、称名道路入り口にあたるゲートが封鎖されました」
クマによる人への被害を受けて立山町は、称名滝へつながる桂台ゲートをきょう午後2時45分ごろから閉鎖し、消防とともに観光客などの誘導を行いました。
男性は、富山市の80代で、顔や左手にけがをしドクターヘリで県立中央病院へ救急搬送されました。男性は搬送時意識はあったということです。
また、男性とは別に来ていた60代の女性も襲われ、足首や腰をかまれてけがをしました。女性は自力で富山市民病院へ向かったということです。
栃木県からの観光客
「クマが出てハンターさんが今入っているから立ち入り禁止ですと言われた。行きたいなと思っていたところだったんですけどね、残念です」
けがをした2人は、桂台ゲートからおよそ3キロの称名滝につながる遊歩道を歩いていました。
付近ではきのうもクマの目撃情報があり、町がパトロールを行っていました。
あすも桂台ゲートから称名滝の間は通行止めとなります。県内でのクマによる人への被害は今年2件目です。