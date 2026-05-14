『ヴェラ〜信念の女警部〜』原作小説が待望の初邦訳！

14年にわたり続いた人気の英国ミステリードラマ『ヴェラ〜信念の女警部〜』。その原作小説が日本で初めて刊行されることを記念し、日本唯一のミステリードラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルが特別企画を展開する。





ミステリーチャンネル公式オンラインストアで予約販売



英ITVで2011年から2025年まで放送され、同局を代表する看板作品として愛された本作の主人公は、仕事中毒で部下に対して厳しい一面を持つ、言わば鬼上司的な刑事ヴェラ。彼女が、イングランド北東部を舞台に、人間の心の機微を深く読み取りながら事件を解決に導く。

英国推理作家協会賞最優秀長編賞を受賞するなど、現在の英国推理小説界を牽引するアン・クリーヴスによる原作小説が、この度日本で初めて刊行されることに。『ヴェラ〜信念の女警部〜』の記念すべきシリーズ初回にあたる原作小説、「水面の弔花」（創元推理文庫）だ。

それを記念し、ミステリーチャンネルでは公式オンラインストアにて、この原作小説の予約販売を実施中（5月27日まで）。本ストア限定特典として、原作本購入者全員にミステリーチャンネルオリジナル付箋をプレゼント！

【書籍・予約販売情報】

ドラマ第1話にあたる原作小説「水面の弔花」をミステリーチャンネル公式オンラインストアで期間限定販売！

▼予約販売告知ページ：

https://www.mystery.co.jp/pickup/wbgtxlb54g5becja.html

■販売場所：ミステリーチャンネル公式オンラインストア

https://mystery-ch.stores.jp/

■予約販売：2026年5月7日（木）10：00開始

■発売日：2026年5月28日（木）

※ミステリーチャンネル公式オンラインストアでは7月31日（金）までの期間限定販売

■商品・販売価格（送料別）

＼ ミステリーチャンネル公式オンラインストア限定特典“ミステリーチャンネルオリジナル付箋”付き ／

●「水面の弔花」：1,300円（税込1,430円）

●「水面の弔花」＆ミステリーチャンネルオリジナル巾着：2,200円（税込2,420円）

●「水面の弔花」＆ミステリーチャンネルオリジナルTシャツ（M/Lサイズ）：4,800円（税込5,280円）

●「水面の弔花」＆ミステリーチャンネルオリジナルぬいぐるみクッション：4,300円（税込4,730円）

●「水面の弔花」＆ミステリーチャンネル倶楽部チャーム付きボールペン2本セット：3,000円（税込3,300円）

「水面の弔花」

アン・クリーヴス 玉木亨 訳

■レーベル：創元推理文庫（M）

■判型：文庫判

■ページ数：480ページ

■価格：1,300円（税込1,430円）

野の草花とともに浴槽に沈められた少年の死体……海辺の小さな町で発生した難事件に挑む名警部ヴェラ。人気ドラマの原作にして現代英国ミステリの巨匠クリーヴスの出世作！

また、初邦訳を記念して『ヴェラ〜信念の女警部〜』小説とドラマの相違点＆共通点をまとめたコラム記事もミステリーチャンネル公式サイトにて公開中（https://www.mystery.co.jp/column/ti3lo0jj1x1rorx2.html）だ。（※本編のネタバレなし）

（海外ドラマNAVI）

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