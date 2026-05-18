この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元教師が「誰ができるん」と嘆き。群馬で通信制高校の設立を目指すも「早速挫折」した厳しい現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教師のすぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで「群馬で通信制高校を作ろうとしたら早速挫折しました」を公開した。群馬県で1万人の生徒が通える通信制高校の設立を目指す同氏が、計画の初期段階で直面した厳しい現実と、今後の展望について赤裸々に語っている。



すぎやま氏は現在、フリースクールや通信制サポート校を運営しているが、法律で定められた「一条校」としての通信制高校の開校を目指している。しかし、「最初の最初の段階」で思わぬ壁にぶつかったという。



動画内で「認可のハードルがめちゃくちゃ高い」というテロップを掲げた同氏は、第一の壁として資金面の問題を指摘する。学校法人として都道府県の認可を受けるためには、口座に数億円の資金が必要だと説明。さらに、校舎や備品の準備、教員の確保といった課題を挙げ、「普通はできないよ、そんなこと」と、一個人が学校を新設する難しさを語った。



続いて二つ目の理由として、「群馬のことを知らなさ杉」というテロップを示し、地域理解の不足を挙げた。認可申請のための事業計画書には、地域のニーズや現状、競合校などを根拠を持って説明する必要がある。しかし、群馬を拠点にして間もない同氏は、「群馬の中高生がどういうことで困ってんの？」「保護者のみなさんがどういうことで悩んでんの？」と、地元の実態を把握できていない現状を率直に反省し、「自信をもって群馬でこういう高校が必要だって言えるだけの情報がなかった」と明かした。



早期に挫折を味わったものの、すぎやま氏は「絶対諦めませんよ」と、2027年度の開校に向けた強い決意をにじませる。まずは地元の人々の声を聞き、肌で感じることで、本当に求められる学校像を模索していく姿勢を示した。動画の最後では、学校設立の夢を実現させるため、視聴者に向けて動画の拡散や群馬に関する情報提供、さらには地域の交流会へ参加させてほしいと熱心に呼びかけている。