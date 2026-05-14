俳優で歌手の小林旭（87）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昭和の大スターとの思い出を明かした。

日活の黄金期には石原裕次郎さん（1987年死去）と人気を二分する銀幕の大スターだった小林。司会の黒柳徹子は、小林の主演映画が次々と発表されていたという1950年代半ばに「裕次郎さんは試験なしで日活にお入りになった」と紹介し、小林は「あの人は初めからスターとして扱われて」と振り返った。

初めて会ったのは日活で自身がセットに向かう際に関係者から「スターさんが来ましたよ」と言われ見ると、裕次郎さんが「車から降りるところ」だったという。

すると「素足が車から出るところ」で、ゴム草履を履いていたとし、降りると「アロハシャツを前で結んで、赤い海水パンツで」と証言。「すげえカッコいいなと思ってね」「びっくりしたですよ」と懐かしんだ。

撮影が始まると先輩たちは酒も飲まずに茶などで撮影を続ける中、裕次郎さんは「いきなりバドワイザー持って入ってきて。“おーい！”（と手を挙げて）言って。ゴクゴクやってたんですよ。すげえなと思って見ていたんですよ」とも語った。

その後は映画「錆びたナイフ」で石原さんの弟役を演じて親しくなり、裕次郎さんから「銀座行こうかって連れて行かれたり」と回顧した。

その後は銀座で飲んでいると、「あそこで勝ちゃん（勝新太郎さん）が飲んでる、あそこで裕ちゃんが飲んでる、鶴田浩二さんがいるって情報が飛んでいる」と苦笑。そこで「裕ちゃんのやってるところに行ってみよう」と合流し、「なんかまあ盛り上がって」と目を細めた。

「裕ちゃんもだし、勝ちゃんもそうだし、みんなそういうところで和気あいあいと一緒になって」。氷を入れたアイスペールにブランデーをつぎ、「誰彼かまわず回し飲み」をしたこともあったと語った。

周囲の客も大盛り上がりで「一緒になって飲んだり」、半分に切ったメロンにブランデーを入れ「飲め」と振る舞うこともあったとした。「めちゃくちゃなことしてましたね」と苦笑した。

ある時は石原さんに明日は休みと伝えると突然「行くか、京都」と提案されたこともあったという。京都の小料理屋に行くと、「勝ちゃんや、萬屋錦之介さんなんかに連絡するんですよ」と超人気俳優らが集結し「どんちゃん騒ぎをしていたんです」とぶっちゃけた。

自身は「黙って隅っこで」と大人しくしていたと言い、当時は30代半ばだったと懐かしんだ。「まあそういうふうにして、和気あいあい、いろんな人たちが一緒になって、やれていたんだけれども、今や誰もいないっすね」と寂しがった。