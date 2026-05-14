カノックスター、妻と“離婚寸前”の修羅場を告白 家事・育児のすれ違いから涙の謝罪「根本が間違えてた」
【モデルプレス＝2026/05/14】YouTuberのかの／カノックスターが5月14日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻と離婚寸前の危機にあったことを明かし、その後の進展について語った。
【写真】29歳登録者数200万人超YouTuber、離婚危機に涙の謝罪
カノックスターは9日、「奥さんと娘が家出しました。離婚寸前までいったやりとり隠さず公開します」と題した動画を投稿。ゴールデンウィーク中に妻子が実家へ帰ったことを明かし、「明確に理由があって、俺ここ2、3週間の行動っていうか生活が怠けすぎてて」と、撮影や編集を理由に共働きでありながら家庭をおろそかにしていた自身を反省した。
動画途中、妻も登場し、「育児の姿勢が極端に変わった」と、寝かしつけ以外のタスクを放棄していたことを指摘。撮影前にした話し合いについてカノックスターが「納得してんの？」と問いかけるも、妻は「納得してないね！」と断言。「仕事をどうにか仕組み化しないと話が始まらない」と、1人で仕事を抱え込み家庭を犠牲にすることに苦言を呈された。仕事の改善を志すカノックスターに妻が「余裕ができたらいいね。あなたにも」と声をかけ、最後には仲直りの握手を交わし、カノックスターは「俺的には本当に離れたくないと思ってるんで」と口にした。
13日には「夫婦関係に進展があったので正直に隠さず話します」と題した動画を投稿し、前回の投稿に寄せられた5000件以上のコメントを受け、自身の行動を客観視したことを報告。「俺ってすげぇ間違ったことしてんな」と、自分の間違いに気づかされたといい、妻に夜通し手紙を書いたことも明かした。動画制作が「こなすもの」という義務感に変わっていたと振り返り、涙を拭いながら「そこも本当に申し訳なかった」と謝罪。妻に対して張り合っていた部分があった自分を恥じ、「夫婦でそういうことを考えるものじゃないとやっと気づけた」と声を震わせた。
カノックスターは具体的な改善策として、編集者を新たに追加し、動画制作への負担を減らしたことを報告。「良い動画が撮れてるから良い家族なんじゃなくて、良い家族でいるから良い動画が撮れる。根本が間違えてた」と、家庭第一の姿勢を明確にした。これに妻は「すごい！気付いたこの人！」と喜び、カノックスターの頭を撫でて和解。最後に「YouTuberとして120点のあなたが、お父さんとしてどうなっていくか楽しみ」とエールを送ると、カノは「あの動画を上げてよかった」と前向きに結んだ。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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◆カノックスター、妻と娘の家出を告白
カノックスターは9日、「奥さんと娘が家出しました。離婚寸前までいったやりとり隠さず公開します」と題した動画を投稿。ゴールデンウィーク中に妻子が実家へ帰ったことを明かし、「明確に理由があって、俺ここ2、3週間の行動っていうか生活が怠けすぎてて」と、撮影や編集を理由に共働きでありながら家庭をおろそかにしていた自身を反省した。
◆カノックスター、涙の謝罪「良い家族でいるから良い動画が撮れる」
13日には「夫婦関係に進展があったので正直に隠さず話します」と題した動画を投稿し、前回の投稿に寄せられた5000件以上のコメントを受け、自身の行動を客観視したことを報告。「俺ってすげぇ間違ったことしてんな」と、自分の間違いに気づかされたといい、妻に夜通し手紙を書いたことも明かした。動画制作が「こなすもの」という義務感に変わっていたと振り返り、涙を拭いながら「そこも本当に申し訳なかった」と謝罪。妻に対して張り合っていた部分があった自分を恥じ、「夫婦でそういうことを考えるものじゃないとやっと気づけた」と声を震わせた。
カノックスターは具体的な改善策として、編集者を新たに追加し、動画制作への負担を減らしたことを報告。「良い動画が撮れてるから良い家族なんじゃなくて、良い家族でいるから良い動画が撮れる。根本が間違えてた」と、家庭第一の姿勢を明確にした。これに妻は「すごい！気付いたこの人！」と喜び、カノックスターの頭を撫でて和解。最後に「YouTuberとして120点のあなたが、お父さんとしてどうなっていくか楽しみ」とエールを送ると、カノは「あの動画を上げてよかった」と前向きに結んだ。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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