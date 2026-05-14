インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、コクヨの“まなびかた”のブランド＜Campus（キャンパス）＞とコラボレーションし、勉強のon／offの切り替えをテーマにした＜Zoff×Campus＞コラボレーションアイテム、全5種11品番を5月20日から発売する。





デジタルデバイスの普及によって学生の目が酷使される一方、屋外活動における「目への紫外線ダメージ」は見過ごされがち。Zoffは、生徒・教職員に向けて紫外線対策の重要性を伝える「出張授業」や、学校現場でのサングラス導入支援などを通じて、学校の「意識」と「環境」の両面から“目を守る行動”を後押ししてきた。こうした取り組みを通じてZoffが大切にしてきたのは、目を守ることを特別な対策ではなく、日々の学びや生活の中に自然に組み込まれた習慣として広げていくこと。

一方、コクヨの＜Campus＞は、文具とメソッドを掛け合わせた“まなびレシピ”を通じて、学生一人ひとりに合った“まなびかた”を提案してきた。まなび続けるためには、集中する時間だけでなく、意識的に休む時間も大切であるというCampusの考え方は、Zoffが目の健康の観点から伝えてきた「休むことの重要性」とも重なるもの。

同コラボレーションで提案する「off勉」は、「休むことも、まなびのうち」という考えのもと、まなびの中にoff（休み）を取り入れ、目を休めるきっかけを日常に増やす新しい“まなびかた”となる。ZoffはCampusとともに、学生が自分らしくまなび続けるための環境づくりを、アイケアの視点から支えていく。

［小売価格］

限定キャンパス フラットが気持ちいいノート＜Zoff＞：253円

限定キャンパス 本に寄り添うペンケース＜Zoff＞：1980円

限定キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム＜Zoff＞：176円

限定キャンパス メッシュポーチ＜Zoff＞：1100円

限定キャンパス 液晶・レンズ用ドライシート＜Zoff＞：198円

（すべて税込）

［発売日］5月20日（水）

インターメスティック＝https://www.zoff.com

コクヨ＝https://www.kokuyo.com