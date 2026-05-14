【くら寿司】ギネス世界記録達成記念」フェア開催、「生サーモン(一貫)」が110円で食べられる!

回転寿司チェーン「くら寿司」は、回転レーンで商品を流している店舗数が世界No.1であるとして、ギネス世界記録に認定された。

これを受け、「ギネス世界記録達成記念」フェアを5月15日から期間･数量限定で開催する。「生サーモン(一貫)」を全店で特別価格の110円で提供するほか、「国産天然本まぐろねぎまぐろ」や「本ずわいがに二種盛り」など豪華な海の幸をラインアップする。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

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◆生サーモン(一貫) 110円

販売期間:5月15日〜5月24日

世界的にも人気で上質な「生サーモン(一貫)」を特別価格の110円(全店共通)で販売する。厳選したアトランティックサーモンを空輸し、一度も冷凍加工せずに提供するため、柔らかくトロっとした食感が楽しめる。

◆国産天然本まぐろねぎまぐろ 280円

販売期間:5月15日〜6月7日

天然本まぐろの深い味わいが楽しめる高級ねぎまぐろ。粗くたたき加工することで、なめらかな舌触りの中にマグロの旨みもしっかりと感じられる。

◆本ずわいがに二種盛り 380円

販売期間:5月15日〜5月24日

水揚げ後すぐに茹でるなど、旨みを逃がさない特別な加工方法を採用した。濃厚な旨みを味わえる“カニの王様”本ズワイガニの開きと、かに身の2種を一皿で食べ比べできる。

◆濃厚うに(一貫) 230円

販売期間:5月15日〜6月21日

添加物の「ミョウバン」を一切使用せず、苦みがないのが特徴。口の中でとろけていくような舌触りと濃厚な旨み、鼻に抜ける上品な磯の香りが楽しめる。

◆【仙台名物】牛タン焼き(一貫) 280円

販売期間:5月15日〜5月24日

仙台で親しまれている牛タンをイメージした。牛タンに合うよう仕上げた南蛮味噌は、青唐辛子味噌とくら寿司特製味噌をブレンドしたもの。辛みとコクを引き立て、ピリッとした辛さの中に旨みを感じられる。

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〈韓国料理をイメージした新商品や超熟成シリーズの新商品が登場〉

◆寿司屋のビビンバ 200円

販売期間:5月15日〜5月24日

ビビンバをミニカップで再現した。シャリに、ナムル･肉味噌･温玉を合わせた。全体を混ぜることで肉味噌の辛みとシャリの酸味が調和し、一体感のある味わいが楽しめる。持ち帰り不可。

寿司屋のビビンバ 200円

◆超熟成 太刀魚(一貫) 115円

販売期間:5月15日〜5月24日

くら寿司独自の“二段階熟成”を施すことで、淡泊な味わいの太刀魚の旨みを最大限引き出し、よりもっちりとした食感に仕立てた。

超熟成 太刀魚(一貫) 115円

【超熟成シリーズとは】

独自の技術により一定時間寝かせることで旨みを引き出し、さらなる旨みを追求すべく、自社セントラルキッチンの最新技術“二段階熟成”を取り入れたシリーズ。ネタにあわせた異なる熟成方法を追加で施すことで、それぞれのネタの味わいや食感のよさを最大限に引き出している。