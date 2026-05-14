スワンナプーム空港で絶対行くべき神ラウンジ！スタアラゴールドで利用できる「シルバークリスラウンジ」
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YouTubeチャンネル「たけこち夫婦｜タイ プーケット移住」が、「バンコク スワンナプーム国際空港 シャンパンが飲めるラウンジ」と題した動画を公開した。動画では、出演者のTAKEがタイ・バンコクのスワンナプーム国際空港にあるシンガポール航空の「シルバークリスラウンジ」を訪れ、充実した食事やお酒の魅力をレポートしている。
シンガポール本国ではビジネスクラス用と上級会員用でラウンジが分かれているが、スワンナプーム空港ではスターアライアンスゴールドメンバーであればビジネスクラスと同じ「シルバークリスラウンジ」を利用できるのが大きなメリットだ。
動画内でTAKEは、ビュッフェ形式で提供される豊富な食事を次々と紹介。カオマンガイやパッタイ、シーフードがたっぷり入った本格的でスパイシーな熱々のトムヤムクンなど、タイ料理を中心としたラインナップを堪能する。さらに、デザートには3種類のハーゲンダッツや、シンガポールの高級ティーブランド「TWG」の紅茶も用意されており、細部までこだわりが光る。
TAKEが特に絶賛したのは、ドリンク類のクオリティの高さである。バーカウンターでシャンパンを味わい「美味しすぎて止まらない」と語るほか、冷えたジョッキに注がれるアサヒスーパードライの自動サーバーも実演を交えて紹介。「食事とお酒のレベルが高い」と、上質なラインナップを高く評価した。
総評として「他のラウンジより落ち着きがある」と語り、1人用の半個室スペースなど、機能的な設備が揃っている点にも言及した。フライト前のひとときをワンランク上の空間で過ごせる同ラウンジは、スワンナプーム空港を利用する際にぜひ足を運びたい至高のスポットである。
シンガポール本国ではビジネスクラス用と上級会員用でラウンジが分かれているが、スワンナプーム空港ではスターアライアンスゴールドメンバーであればビジネスクラスと同じ「シルバークリスラウンジ」を利用できるのが大きなメリットだ。
動画内でTAKEは、ビュッフェ形式で提供される豊富な食事を次々と紹介。カオマンガイやパッタイ、シーフードがたっぷり入った本格的でスパイシーな熱々のトムヤムクンなど、タイ料理を中心としたラインナップを堪能する。さらに、デザートには3種類のハーゲンダッツや、シンガポールの高級ティーブランド「TWG」の紅茶も用意されており、細部までこだわりが光る。
TAKEが特に絶賛したのは、ドリンク類のクオリティの高さである。バーカウンターでシャンパンを味わい「美味しすぎて止まらない」と語るほか、冷えたジョッキに注がれるアサヒスーパードライの自動サーバーも実演を交えて紹介。「食事とお酒のレベルが高い」と、上質なラインナップを高く評価した。
総評として「他のラウンジより落ち着きがある」と語り、1人用の半個室スペースなど、機能的な設備が揃っている点にも言及した。フライト前のひとときをワンランク上の空間で過ごせる同ラウンジは、スワンナプーム空港を利用する際にぜひ足を運びたい至高のスポットである。
YouTubeの動画内容
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