レンゴー<3941.T>が後場急伸している。午後１時ごろに、上限を２５００万株（自己株式を除く発行済み株数の１０．１％）、または２５０億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これを好感した買いが入っている。取得期間は５月１５日から来年１月２９日までで、資本効率の向上及び株主還元のためとしている。



また、同時に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１兆９００億円（前期比８．１％増）、営業利益４６０億円（同２４．０％増）、純利益３１０億円（同４７．６％増）と大幅増益を見込み、年間配当予想を前期比１０円増の５０円としたことも好材料視されている。原燃料価格の上昇に加え、物流費や労務費の上昇が見込まれるものの、前年から取り組んできた製品価格の改定が売上高・利益を押し上げる。



なお、２６年３月期決算は、売上高１兆８３億円（前の期比１．５％増）、営業利益３７０億９０００万円（同０．９％減）、純利益２１０億５００万円（同２７．５％減）だった。



出所：MINKABU PRESS