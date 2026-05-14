48歳でレギュラー０本…サバンナ八木を襲った悲劇４連発とは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を５月８日（金）に放送した。
今回の放送では、吉本の営業出演回数ランキングで常に上位にランクインするサバンナ・八木真澄の授業「営業マニュアル」をお届け。八木先生の授業では、「48歳でレギュラー番組が０本」と語る“どん底時代”から振り返る。約３年間続いたラジオ番組の終了を皮切りに、長年出演していた３本のレギュラー番組を次々卒業することになった八木先生。約８年間出演した情報番組の卒業が決まった際には「初めて“必要とされていない”って露骨に感じた」と振り返り、約11年間レギュラーを務めた『ヒルナンデス！』卒業時には、「全国の人が僕を見ることはもうない。芸能界から消えます」と危機感を抱いていたと明かす。
窮地に立たされた八木先生にさらに追い打ちをかけたのが、ユニット・ザ☆健康ボーイズを組んでいた、なかやまきんに君の退社。八木先生はレギュラー番組がなくなった際、「きんに君に『俺もう全部終わったから、営業頑張っていこう』って言ったら、きんに君が『吉本辞めたい』と……２日間止めました」と回顧。生徒たちが爆笑する中、「吉本みたいな大手辞めて残れる甘い世界じゃない」「芸能界怖い世界やから、お前干されるぞ」と説得したと語った先生だったが、退社後のきんに君はCMで大ブレイク。八木先生は「芸能界、めっちゃホワイトでした」と自虐気味に語り笑いを誘ったものの、「完全に詰んだ」と当時のリアルな心境も。
また、八木先生は「40代〜50代の芸人がどんどん潰れている」と芸人界の厳しい現状に言及。「上にはさんま師匠や鶴瓶師匠がいる。下からはM-１、キングオブコント、THE SECOND……チャンピオンがどんどん来る」と分析し、「劇場に出たら座組がほぼチャンピオン。そういう世界で僕はグシャッって潰された」と語る。
そして、番組後半では、吉本営業出演回数ランキングで上位常連となった八木先生が自らの実体験から編み出した「営業マニュアル」を公開。集合場所での振る舞い、サインを書くタイミング、現場での立ち位置など、営業先で“人に気に入られるため”の八木流処世術を伝授。レギュラー０本の窮地から八木先生を救った「営業マニュアル」の中身とは？本編は、配信後７日間、無料で視聴可能。
（C）AbemaTV, Inc.
今回の放送では、吉本の営業出演回数ランキングで常に上位にランクインするサバンナ・八木真澄の授業「営業マニュアル」をお届け。八木先生の授業では、「48歳でレギュラー番組が０本」と語る“どん底時代”から振り返る。約３年間続いたラジオ番組の終了を皮切りに、長年出演していた３本のレギュラー番組を次々卒業することになった八木先生。約８年間出演した情報番組の卒業が決まった際には「初めて“必要とされていない”って露骨に感じた」と振り返り、約11年間レギュラーを務めた『ヒルナンデス！』卒業時には、「全国の人が僕を見ることはもうない。芸能界から消えます」と危機感を抱いていたと明かす。
また、八木先生は「40代〜50代の芸人がどんどん潰れている」と芸人界の厳しい現状に言及。「上にはさんま師匠や鶴瓶師匠がいる。下からはM-１、キングオブコント、THE SECOND……チャンピオンがどんどん来る」と分析し、「劇場に出たら座組がほぼチャンピオン。そういう世界で僕はグシャッって潰された」と語る。
そして、番組後半では、吉本営業出演回数ランキングで上位常連となった八木先生が自らの実体験から編み出した「営業マニュアル」を公開。集合場所での振る舞い、サインを書くタイミング、現場での立ち位置など、営業先で“人に気に入られるため”の八木流処世術を伝授。レギュラー０本の窮地から八木先生を救った「営業マニュアル」の中身とは？本編は、配信後７日間、無料で視聴可能。
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