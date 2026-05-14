開催：2026.5.14

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 7 - 8 [ナショナルズ]

MLBの試合が14日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとナショナルズが対戦した。

レッズの先発投手はニコラス・ロドロ、対するナショナルズの先発投手はジェーク・アービンで試合は開始した。

1回裏、4番 ジェフリー・ブルデー 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 1-0 WSH、7番 タイラー・スティーブンソン 3球目を打って左中間スタンドへの満塁ホームランでレッズ得点 CIN 5-0 WSH

2回表、6番 デーレン・リレ 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでナショナルズ得点 CIN 5-1 WSH、7番 ジョセフ・ウィーマー 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 CIN 5-2 WSH、9番 キーバート・ルイーズ 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 CIN 5-4 WSH

3回表、7番 ジョセフ・ウィーマー カウント3-2から押し出しの四球でナショナルズ得点 CIN 5-5 WSH

3回裏、さらにショートが悪送球でレッズ得点 CIN 6-5 WSH

5回表、8番 ルイス・ガルシア 5球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 CIN 6-6 WSH

10回表、6番 デーレン・リレ 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 CIN 6-8 WSH

10回裏、5番 スペンサー・スティア 8球目を打ってタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 7-8 WSH

試合は7対8でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのガス・バーランドで、ここまで1勝1敗4S。負け投手はレッズのトニー・サンティランで、ここまで1勝2敗1S。ナショナルズのプランにセーブがつき、3勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 11:02:13 更新