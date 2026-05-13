◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）

巨人が２試合連続でサヨナラ勝利を収めた。先発した則本昂大投手が７回を５安打、無四球無失点の快投劇を見せて勝利投手の権利を得て降板したが、８回に大勢が同点被弾し延長戦に突入。９回の好機は逃したが、延長１２回に坂本勇人内野手が逆転サヨナラ３ラン。２夜連続となる劇的な白星を手にした。

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待望の巨人初勝利へ、則本が移籍５度目の先発マウンドに上がった。チームは福井で１９８５年から５連勝中。その相性の良さも味方に、広島打線に挑んだ。初回からエンジン全開。二ゴロ、三ゴロ、二ゴロとリズミカルに立ち上がると、２回は２死一、三塁のピンチを脱して、吠（ほ）えた。３回は遊撃手・泉口の失策も絡んで２死一、二塁を背負ったが、４番・坂倉を空振り三振に斬り、両こぶしを握りしめて再び声を張り上げた。

開幕から好投を続けていたが、前回４月２８日・広島戦（東京ドーム）で５回を投げ、ともに移籍後ワーストの１２安打６失点と打ち込まれた。２敗目を喫した翌日に登録抹消。リフレッシュをへて中１４日で帰還した。則本は「日数が空いたので、やりたいことはできた」と準備万全を強調して福井のマウンドへ。４、５回と３者凡退に抑えて、攻撃陣の援護を待った。

両軍無得点の５回、ようやく快音が響き渡る。先頭の６番・キャベッジが広島先発・玉村の外角高め直球をはじき返した。左中間へ高々と舞い上がり、そのままフェンスを越えた。昨年５月２８日の金沢でＮＰＢ通算１１万号を放っている助っ人が、今回の地方開催でも豪快な一撃を披露した。調子を落としていた男は４月２８日の広島戦（東京ドーム）以来となる１２試合ぶり、６号先制ソロをかっ飛ばした。

リードをもらった則本は６回のマウンドへ。先頭の菊池を内野安打で出塁されるも、続く小園に対し、１ボールからの２球目、相手のエンドランを外角高めに外し、盗塁を阻止。広島ベンチの”動き”を察した巨人ベンチの冷静な読み勝ちで、その後もヒットを許しながら、無失点で切り抜けた。１００球に迫った７回も球威は落ちない。２死後、田村への内角カットボールでバットをへし折り、力のない捕邪飛に打ち取った。移籍後最多となる９９球でお役御免となった。

７回。先頭のキャベッジが今度はライト前に引っ張り、チャンスメイクした。ここで代走・松本。４球目に二盗成功。阿部監督の積極策に応え、次の１点を取りにかかった。しかし、増田陸と中山が広島２番手・森浦の前に連続三振。則本の代打に丸が登場も、詰まった二ゴロに抑え込まれた。

巨人は必勝パターンで逃げ切りに入った。まずは１２日の岐阜・長良川球場から連投となった大勢が挑んだが、８回１死で大盛に同点ソロを被弾。この時点で則本の移籍初勝利が消滅した。

それでも延長戦の末に劇的なドラマが待っていた。１２日の同カード初戦は佐々木の劇的なサヨナラ２ランで幕を閉じたが、２夜連続となるサヨナラ劇でピリオド。主役をかっさらったのは坂本だった。１２回１死一、二塁から左翼へ逆転３ラン。福井の夜に歓喜のシャワーが降り注いだ。

通算３００号を最高の形で飾ったレジェンドに対し、阿部監督は「やっぱり持ってるな」と感嘆。ヒーローは「最高の形で福井の皆さんの前で見せられてよかった」と笑顔の花を咲かせた。巨人は福井での連勝を６に、貯金を２にそれぞれ伸ばした。１５日からは東京ドームに戻ってＤｅＮＡ３連戦に臨む。