シンガー・ソングライターの米津玄師さん（35）の楽曲『ピースサイン』が、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受けたことが発表されました。

アメリカレコード協会（RIAA）は1952年に設立され、アメリカ国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行う機関。今回、米津さんがTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第2期 第1クール オープニングテーマとして書き下ろした楽曲『ピースサイン』（2017年6月21日リリース）が、『ゴールド公式認定』を受けたことがアメリカレコード協会の公式サイトで発表されました。

米津さんは「これだけ多くの人たちが この曲を聞いて喜んで頂いたというのは 一ミュージシャンとして幸運なことだと思うし、それもひとえに『僕のヒーローアカデミア』という素晴らしい作品があったからこそだと思っております」とコメントしています。（※動画コメントからの抜粋）

米津さんはこれまでにも、TVアニメ『チェンソーマン』のオープニング・テーマである『KICK BACK』が2023年8月にRIAAゴールド認定、2025年9月にプラチナ認定を獲得。日本語詞楽曲としてアメリカレコード協会からの認定を3度受けた唯一のアーティストとなり、歴代最多認定回数を更新しました。