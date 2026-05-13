「クロムハーツ」窃盗で総額約1億7000万円　ドアこじ開けられ警備システムを停止　強引で計画的な犯行　佐賀

5月4日、佐賀・鳥栖市にある住宅で、高級ブランドの衣類や腕時計など250点以上が盗まれました。

侵入された部屋はぐちゃぐちゃに荒らされていました。

被害男性：

ここに置いていた服や靴（が盗まれた）。

被害総額は1億7000万円相当。

同じような事件は全国で相次いでいます。

ゴールデンウィーク中には、福井市の高級ブランド店2軒が狙われました。

被害額はあわせて1億2000万円ほど。

さらに、名古屋市の住宅でも被害があり、被害額は1億円にのぼるといいます。

キーワードは高級ブランド「クロムハーツ」。

今回の鳥栖市のケースでも…。

被害男性：

（Q.特定のブランドだけを？）クロムハーツばかり。

被害を受けた男性は、盗まれた高級ブランド品は、近年、価値が高まっていると話します。

被害男性：

めちゃくちゃ上がってると思う。去年、正規店から買った物は（価値が）倍になった。

もう1つ共通するのは、強引で計画的な犯行。

犯人は勝手口のドアを無理やりこじ開けて、中に入ったということです。

今回の鳥栖市では、犯人は最初に警備システムを止め、わずか10分ほどで犯行に及んだとみられます。

警察は住居侵入、窃盗事件として捜査しています。