「クロムハーツ」窃盗で総額約1億7000万円 ドアこじ開けられ警備システムを停止 強引で計画的な犯行 佐賀
5月4日、佐賀・鳥栖市にある住宅で、高級ブランドの衣類や腕時計など250点以上が盗まれました。
侵入された部屋はぐちゃぐちゃに荒らされていました。
被害男性：
ここに置いていた服や靴（が盗まれた）。
被害総額は1億7000万円相当。
同じような事件は全国で相次いでいます。
ゴールデンウィーク中には、福井市の高級ブランド店2軒が狙われました。
被害額はあわせて1億2000万円ほど。
さらに、名古屋市の住宅でも被害があり、被害額は1億円にのぼるといいます。
キーワードは高級ブランド「クロムハーツ」。
今回の鳥栖市のケースでも…。
被害男性：
（Q.特定のブランドだけを？）クロムハーツばかり。
被害を受けた男性は、盗まれた高級ブランド品は、近年、価値が高まっていると話します。
被害男性：
めちゃくちゃ上がってると思う。去年、正規店から買った物は（価値が）倍になった。
もう1つ共通するのは、強引で計画的な犯行。
犯人は勝手口のドアを無理やりこじ開けて、中に入ったということです。
今回の鳥栖市では、犯人は最初に警備システムを止め、わずか10分ほどで犯行に及んだとみられます。
警察は住居侵入、窃盗事件として捜査しています。