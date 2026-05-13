『レディ・オア・ノット2』が劇場公開決定！悪夢のバトル・ロワイヤルが再び

大富豪の一族に嫁いだ花嫁が結婚初夜の伝統ゲームで命を狙われるサバイバル・ホラー映画『レディ・オア・ノット』の続編となる、『レディ・オア・ノット2』が2026年8月14日（金）に劇場公開されることが決定した。あわせて、ポスタービジュアルおよび場面写真も解禁された。

“最狂のかくれんぼ”がついに第2ラウンドへ！ポスタービジュアルが解禁

敗者を待ち受ける衝撃の“人体爆裂”シーンで世界を騒然とさせ、世界的サプライズヒットになった前作『レディ・オア・ノット』。そんな凶作がさらなる狂気と残酷さをまとい、2作目にして待望の日本劇場公開が決定した！ あわせて解禁となったポスタービジュアルには、受けて立つと言わんばかりの“最強花嫁”グレースと妹フェイス、そして世界の覇権を手にすべく彼女たちを狙う世界の大富豪たちが勢ぞろいしている。

悪魔ル・ベイルと契約を結んだ世界の6つの名家の代表たちは、それぞれの家系の誇りでもある武器を手に、グレースたちに襲いかかる…！ グレースたちは、この無慈悲なゲームで追っ手を出しぬき、ゲームを生き延びることができるのだろうか!?

閉ざされた空間から世界規模へ！悪夢のバトル・ロワイヤルが再び

血に染まった“ゲーム”を奇跡的に生き延びた花嫁グレースだが、悪夢はまだ終わっていなかった。その生還劇は闇に潜む世界の支配者たちの目に留まり、彼女は再び標的として選ばれる。新たな舞台は、選ばれし名家が覇権を争う禁断の領域〈カウンシル〉だ。そこでグレースを待ち受けていたのは、想像を絶する、絶対に勝ち抜かなければならない殺戮ゲームだった!! ゴールはただ一つ「夜明けまでにグレースを見つけ、殺せ」――。

ゲームに参加するのは、狂気と欲に取り憑かれたハンターたち。そしてグレースにとって唯一の味方は、長年絶縁状態だった妹だけだ。しかし二人は手錠で繋がれ、逃げる自由すらままならない。極限状態のなか、彼女たちは生き残りをかけ、家族の絆さえも試されることになる。

“最強の花嫁”グレース役として“新世代スクリーム・クィーン”サマラ・ウィーヴィングが帰還し、妹フェイス役で映画『アビゲイル』のキャスリン・ニュートンが新たに参加する。さらにサラ・ミシェル・ゲラー（『バフィー〜恋する十字架〜』）、デヴィッド・クローネンバーグ（『エイリアス』）、そしてイライジャ・ウッド（『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ）ら“ホラー・レジェンド”も参加！ 加速するバイオレンス、裏切りに次ぐ裏切り、そして突き抜けたブラックユーモアが痛快なスケールで観る者に襲いかかる。閉ざされた空間から世界規模へと拡張した“究極のかくれんぼ”、第2ラウンドの幕がついに開く!!

1作目よりさらに規模を拡大してワールドワイドに、さらに凶悪化、そしてさらに爆裂する衝撃映像はこの夏一番の衝撃間違いなしだ！ ぜひ大スクリーンでこの悪夢のバトル・ロワイヤルを“体験”してほしい!!

『レディ・オア・ノット2』公開情報

『レディ・オア・ノット2』は、2026年8月14日（金）全国ロードショー。

（海外ドラマNAVI）

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