バラバラに散らばった仔猫たちを集めてくる先住猫。育児をサポートしてくれる頼もしい存在【著者インタビュー】
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思えば、やたらと保護猫を受け入れる人生だった。ライブドア公式ブログ「猫の手貸して」著者・ぴなぱさん（@pinapapinapa）は、3人の娘と夫の5人暮らし。昔から動物が好きで、保護団体などは通さず4匹の保護猫と暮らしてきた。どうやら、猫のしもべ（飼い主）になりそうな人間の調査や発掘をしているという秘密組織・ねこねこネットワーク（NNN）から「優良物件」としてロックオンされているようで――？
■仔猫たちの育児を完全サポート！ 先住猫の活躍
──保護した仔猫たちの目が開き、生活に変化したことがあれば教えてください。
ぴなぱさん（以下、ぴなぱ）：目が開けられるようになるくらい大きくなって、ミルクの時間は間隔が空いて楽になりました。ただ、身体が小さいから部屋の色々な隙間に入ってしまうので、家具の配置を考え直して位置を変えたりはしていましたね。
最初は、仔猫たちは目が見えず、移動してしまって。バラバラに散らばった仔猫たちを先住猫である茶トラが集めていたんですが、茶トラに運ばれなくても集まれるようになったんです。なので、お世話自体も楽になりました。
──茶トラの周りですごす仔猫たちの様子が描かれていますが、この時期には、茶トラも仔猫のお世話を手伝ってくれていたのでしょうか？
ぴなぱ：そうですね、もうほとんど茶トラがやってくれていました。それこそ、ミルク以外のお世話はすべて茶トラがしてくれたんじゃないかなと思います。最初はおしっこを出せるようにトントンと刺激を与えて排泄のサポートをしていたんですが、気づいたころには茶トラが教育してくれていて。「猫砂でトイレするんだよ」ということも茶トラが教えたようで、いつの間にかみんな猫砂でトイレできるようになっていました。
──仔猫たちの中でも特にキジトラの器量が良かったと描かれていますが、ぴぱなさんが特にお気に入りの仔猫はいましたか？
ぴなぱ：最初はどの仔猫も飼わないつもりだったのであくまで一時的にお世話する存在として距離を取っていたんです。ただ、茶トラは茶色いメスの仔猫を特にかわいがっていたので、もし飼うならその子かなとは考えていました。結局、その子は友だちの妹の友だちに引き取られて、幸せに暮らしています。
取材・文＝押入れの人