【漢字クイズ】「在家塚」はなんて読む？“家”の読み方がポイント！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「在家塚」はなんて読む？
「在家塚」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、山梨県の地名です。
いったい、「在家塚」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ざいけつか」でした！
在家塚は、山梨県南アルプス市にある地名。
そんな在家塚のある南アルプス市は、雄大な山並みと果樹の風景が有名な山梨県の地名です。
市内では季節ごとのフルーツ狩りを楽しむことができ、自然のスケール感とやさしい里の雰囲気をどちらも味わえるのが魅力なんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『南アルプス市観光情報』
ライター Ray WEB編集部