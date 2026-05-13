２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが、４月２２日、自身のブログを更新。

歯の治療について綴りました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「右下のインプラント、装着完了！」「次回から右上のインプラントや、傷んだ歯の治療がスタートします」「負担が解消されると嬉しい」





堀ちえみさんは「右下のインプラント、装着完了！」と、投稿。



続けて「大学病院からご紹介いただいた 歯科医院の先生の治療、素晴らしいです。そのうえとても丁寧で細やかで、信頼度も高く。心から感謝しています。」と、綴りました。







そして「次回から右上のインプラントや、傷んだ歯の治療がスタートします。」「特に奥の元々足りない奥歯に インプラントが入ると、いろんな面で楽だろうなぁ。」と、記しました。

最後に、堀ちえみさんは「足りない分他の歯に掛かっていた 負担が解消されると嬉しい。」と、その思いを綴っています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。





【担当：芸能情報ステーション】