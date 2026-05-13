【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

タミヤは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「アメリカ軽戦車 M24 チャーフィー（ヨーロッパ戦線）」を展示している。2026年7月発売予定で、価格は4,400円。

本製品は、第二次世界大戦後半にアメリカ軍で運用された軽戦車「M24 チャーフィー」を1/35スケールで立体化した組み立てキット。自衛隊配備車両への実車取材をもとに、車体形状や足回りなどをリアルに再現している。

また砲塔前面や防盾の鋳造肌、各部の溶接模様なども繊細な仕上がりとなっており、砲塔内部は主砲装填部に加えて無線機もパーツ化。車体側面のサンドシールドは取り外した状態でも組み立てられる。

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