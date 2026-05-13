女子プロレス界のレジェンド・長与千種（６１）が率いる「マーベラス」が今月５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで旗揚げ１０周年記念大会を開催した。漫才コンビ「ハイヒール」のモモコ（６２）や女優の酒井法子（５５）ら著名人も訪れるなど、多くの観客が会場を埋め尽くし、熱気に包まれた。

女子プロレスの過去、現在、未来が交差し、１０代から６０代までそれぞれの感情があふれる“エモい”１０周年大会となった。横浜ＢＵＮＴＡＩの大箱をほぼ埋め尽くした中、新人２人のデビュー戦として６人タッグマッチが行われ、長与の入場時には「クラッシュ２０２６」として盟友・ライオネス飛鳥（６２）とのツーショットが実現。オールドファンは感涙した。

長与は久々の実戦で若手に胸を貸したが、遠慮ない攻撃を受け止め「もうやりたくない。もう無理（笑）。引退するとは言わないけど」と苦笑い。ただ、前に率いた団体「ガイア・ジャパン」は１０年で解散しただけに「１０年にトラウマを持っていたが、くしくも（０５年４月３日の最終興行で）ライオネス飛鳥と最後を飾って以来のこの場所で払拭できたので、マーベラスはどんどん前に行きます。私プロレス患者なので」と万感を込めた。

また、北斗晶＆佐々木健介夫妻の義娘でもある凜（３３）が引退試合に臨んだ。旗揚げ戦でデビューした古巣で、憧れだったマリーゴールドの岩谷麻優（３３）とタッグを組み、最後は生え抜きの盟友・桃野美桜（２７）からピンフォールを奪った。佐々木健之介さんと２２年に結婚し、カナダ移住、出産も経て復帰して半年。涙しながらも「思い残すことなく引退できた。これからは一般人として、ママとして頑張る。もうプロレスには関わりません」と笑った。

１６年５月３日の旗揚げ戦から１０年の節目を大団円で迎えた。大会の締めにも登場した長与は「１１年目を迎えられる。志は高いところにないとつまらない。日本武道館に行きませんか」と宣言。選手もファンもエモーショナルな余韻に包まれた。（デイリースポーツ・藤川資野）