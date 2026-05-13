DMP-BD90S-K

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　「BCNランキング」2026年4月27日〜5月3日の日次集計データによると、DVDプレーヤーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　ブルーレイディスクプレーヤー

DMP-BD90S-K（パナソニック）

2位　ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

BDP-S1700/K（ソニー）

3位　HDMI対応据え置き型DVDプレーヤー

GH-DVP1M-BK（グリーンハウス）

4位　Qriom コンパクトDVDプレーヤー

KDVP-MN151HD(B)（山善）

5位　HDMI対応DVDプレーヤー

GH-DVP1M-WHE5（グリーンハウス）

6位　Qriom コンパクトDVDプレーヤー

CDVP-MINI151HD(B)（山善）

7位　DVDプレーヤー ブラック

GH-DVP1MC-BK（グリーンハウス）

8位　Qriom ポータブルDVDプレーヤー(14インチ)

KPD-NC140(B)（山善）

9位　Qriom ポータブルDVDプレーヤー(10.1インチ)

KPD-NC101(B)（山善）

10位　ブルーレイディスクプレーヤー

DP-UB45S-K（パナソニック）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。