この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

交通系YouTuberの長方形氏が自身のYouTubeチャンネル（チャンネル長方形）で「【寝台特急サンライズ】未使用のシャワーカードが使えない謎」を公開した。動画では、寝台特急サンライズエクスプレスのシャワーカード転売問題に触れつつ、未使用に見えるカードが実際には使えないという現象について注意喚起を行っている。

東京発、高松行きのサンライズ瀬戸（B寝台シングル）に乗車した長方形氏。昨今、車内のシャワーカードが転売ヤーによって買い占められ、入手困難になっている事例を説明しつつ、自身は東京駅で並んで無事に購入できたと報告した。その後、浜松駅で視聴者から差し入れを受け取り、その中に未使用と思われるシャワーカードが同封されているのを発見する。

長方形氏は、自身で購入したカードと視聴者からもらったカードの2枚を所持する状態に。3号車のシャワー室が使用停止だったため、車掌に確認し、併結しているサンライズ出雲側の10号車のシャワー室まで移動した。そこで、視聴者からもらった「新品に見える」カードを機械に通したところ、エラーとなり使用できなかった。一方、自身で購入したカードは正常に読み込まれ、無事にシャワーを浴びることができた。

部屋に戻り2枚のカードを比較した長方形氏は、裏面に印字された番号の違いに着目。「もらったカードは『23H』、買ったカードは『25F』と書かれている。もしかしたら2023年と2025年ということなのかもしれない」と指摘した。「オークションサイトで買った未使用のやつが使えなかった、ということがもしかしたらあるかもしれない」と語り、古いカードの読み取り不良リスクについて注意を呼びかけた。

最後は瀬戸大橋を渡り、終点の高松駅に到着。名物のうどんに舌鼓を打った後、次の目的地へと向かった。シャワーカードの思わぬ落とし穴を検証し、転売品購入への警鐘を鳴らす有意義な内容となっている。

YouTubeの動画内容

07:11

差し入れの中に未使用のシャワーカードを発見
15:56

未使用に見えるカードが機械に弾かれ使えない事態に
16:39

自身で購入したカードは正常に読み込まれる
20:01

2枚のカードを比較し転売品購入のリスクを指摘

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