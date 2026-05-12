システムの脆弱（ぜいじゃく）性を特定する能力が極めて高いとされる最新ＡＩ（人工知能）モデル「クロード・ミュトス」に対応するため、政府は１２日、サイバー攻撃などへの対応策を相次いで打ち出した。

ＡＩを悪用したサイバー攻撃への備えを強化するため、内閣官房の国家サイバー統括室が中心となり、関係省庁による会議を近く開催する。今後、対策パッケージをとりまとめる。高市首相が１２日の閣僚懇談会で、政府全体で対応するよう指示した。

松本デジタル相は同日の閣議後記者会見でミュトスについて、「悪用されて我々が知らない間に脆弱性を発見され、侵入されることは避けなければならない」と強調した。

金融システムのセキュリティー強化を巡り、金融庁や金融業界などが官民連携の作業部会を設置することも決まった。３メガバンクや日本取引所グループ、金融機関のシステムを構築する国内外のＩＴ企業、ミュトスを開発した米新興企業アンソロピックの日本法人などが参加する。

１４日に初会合を開く。発見された脆弱性の修正プログラムを共有する手順や、サイバー攻撃を受けた際の復旧方法などについて議論する見通しだ。

米政府は、アンソロピックなどのＡＩ開発企業との連携を進めている。片山金融相は１２日の閣議後記者会見で、「（情報を）共有してもらい、（日米で）一緒に動いていくという方向になっている」と述べた。