吉本新喜劇座長のアキ“進化”誓う「歴史を受け継いで」 出トチリの若手に愛あるイジリも
吉本新喜劇座長のアキが12日、都内で行われた『東京グランド花月』初日初回公演後の取材会に出席した。
【写真】迫力！金属バットと即興ダンスを披露した島田珠代
同公演は、大阪のお笑いの殿堂「なんばグランド花月」で行われている看板寄席の東京版で、漫才・落語・コント・吉本新喜劇と、よしもとの笑いのすべてが詰まった6日間の計14公演。大御所からブレイク中の人気芸人、今後の活躍が期待される芸人、各お笑い賞レースの王者などが多数出演し、豪華ラインナップで“最高の寄席”を届ける。
初回公演後の感想として、アキは「何度もこさせていただいて、毎回温かいお客様で」と笑顔を浮かべつつ、新喜劇の中で“出トチリ”をしてしまった若手について触れ「（今後は）ひとり、メンバー代わりますけど（笑）。吉本はなんぼでもいますから」と愛あるイジリ。
続けて「一昨年くらいから（間）寛平師匠がGMになりまして、全国ツアーも行っております。（各地で）協力もしてくださって、放送で見たことないような人たちが見に来られて『来年もやってくれ』と言ってもらえるように頑張っております。歴史を受け継いで、今までとは違うなっていうものも挑戦していきたいです」と言葉に力を込めていた。
取材会にはそのほか、西川きよし、金属バット（小林圭輔、友保隼平）、ミキ（亜生、昴生）、島田珠代も出席した。
【写真】迫力！金属バットと即興ダンスを披露した島田珠代
同公演は、大阪のお笑いの殿堂「なんばグランド花月」で行われている看板寄席の東京版で、漫才・落語・コント・吉本新喜劇と、よしもとの笑いのすべてが詰まった6日間の計14公演。大御所からブレイク中の人気芸人、今後の活躍が期待される芸人、各お笑い賞レースの王者などが多数出演し、豪華ラインナップで“最高の寄席”を届ける。
続けて「一昨年くらいから（間）寛平師匠がGMになりまして、全国ツアーも行っております。（各地で）協力もしてくださって、放送で見たことないような人たちが見に来られて『来年もやってくれ』と言ってもらえるように頑張っております。歴史を受け継いで、今までとは違うなっていうものも挑戦していきたいです」と言葉に力を込めていた。
取材会にはそのほか、西川きよし、金属バット（小林圭輔、友保隼平）、ミキ（亜生、昴生）、島田珠代も出席した。