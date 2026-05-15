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美容外科医の高須幹弥氏が、「【美肌、髪】亜鉛サプリについて医学的に解説します【精力、メンタル、筋肉】」を公開した。フィットネスや美容の観点から注目を集める亜鉛だが、高須氏は「取れば取るだけいいというわけではない」と警鐘を鳴らし、その正しい摂取方法を解説した。



高須氏はまず、亜鉛が細胞分裂に不可欠なミネラルであり、肌のターンオーバーや爪の成長、髪のケラチン合成に重要な役割を果たすと説明。過度なダイエットや偏食により亜鉛が不足すると、肌荒れや抜け毛の原因になると指摘した。一方で、近年男性機能や筋肉の向上を目的に過剰摂取する人が増えていることに対し、「亜鉛の過剰摂取は亜鉛中毒を起こしてしまう」と断言。胃痛や吐き気、銅不足による貧血などを引き起こす危険性があるため、成人男性の推奨量である1日11ミリグラム、女性8ミリグラムを目安にし、1日30ミリグラムを超えないよう呼びかけた。



さらに動画の中盤では、亜鉛がテストステロンの分泌を促すことや、AGA（男性型脱毛症）の原因となる酵素の働きを抑える作用があることも解説。成長ホルモンの分泌促進や免疫力の向上など、身体に多大なメリットをもたらすとした。



終盤では、効果的な摂取方法に言及。空腹時に飲むと胃が荒れる可能性があるため食後に摂取することや、血中濃度を保つために1日2回に分けることを推奨した。また、「コーヒーの中のポリフェノール」や緑茶などの「タンニンもミネラルの吸収を阻害してしまう」と述べ、飲む時間を空けるようアドバイス。さらに、鉄や銅、カルシウムと一緒に大量摂取すると吸収が競合することや、アルコールが亜鉛の排出を促す点にも触れた。



亜鉛は人体に不可欠な栄養素だが、手軽に摂取できるサプリメントだからこそ、適切な量とタイミングを見極める必要がある。高須氏の解説は、正しい知識を持つことの重要性を改めて認識させる内容となっている。