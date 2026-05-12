最大12連休となった2026年のゴールデンウィークも終わりましたが皆さんはどう過ごしたでしょうか。

11日は駅や空港で出会った人たちに連休中の楽しかった思い出を動画と写真と一緒に教えてもらいました。

大分駅

まずは大阪からおばあちゃんたちと大分を訪れたこちらの3人兄弟。

◆大阪から来た3人兄弟

「遊園地のジェットコースター」

「それが一番楽しかった」

別府市のラクテンチで様々なアトラクションを満喫。さらに…。

◆大阪から来た3人兄弟

「そり滑りとかトロッコに乗ったりして遊んだ」

久住の大自然を目一杯楽しんだんだそうです。

続いてこちらの女子高校生は…。

◆大阪へ旅行に行った女子高校生

「大阪に行きました。天王寺の109に行った。12着買った」

大阪名物のグルメも味わいお腹も心も満足したそうです。

宇佐神宮を訪れた家族の写真

こちらの親子は親戚に会いに来県し一緒に神社などを巡りました。

◆東京から来た家族

「大分の羅漢寺と宇佐神宮に行った。本当に素敵な世界が広がって例えるとジブリの世界だった。もののけ姫みたいな」

続いて千葉から旅行でやってきたこちらの夫婦、温泉とシイタケという大分名物を堪能しました。

◆千葉から旅行に来た夫婦

「凄くトロッとしていて、熱くなくぬるくて入りやすかった」

「シイタケが好きなのでシイタケ丼食べられてよかった。関東にはなかなかないのでおいしかった」

おしまいは臼杵市の実家に帰省したこちらの家族。10連休を取って親戚に子供たちの顔を見せに来ました。

埼玉から帰省した家族の写真

◆埼玉から帰省した家族

「初めてこの子に会う親戚の人とかもいっぱいいたのでそういう人たちに『かわいいね』とか『よかったね』とか久しぶりに会えたのがうれしかった」

2人の娘たちは実家で玉ねぎの収穫に挑戦。

そしてみんなでバーベキューをして楽しい時間を過ごしていました。

最大12連休となった2026年のゴールデンウィーク。

それぞれの思い出の動画や写真を見せてもらうとたくさんの笑顔があふれていました。