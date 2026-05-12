女優の藤原紀香が１２日、都内で行われた酸素補給水「ＷＯＸ（ウォックス）」ウォーターサーバーの体験会に出席した。

約１０年前から同商品を愛用していた藤原は、鍛えられた両肩と両脚のラインが見える赤のドレス姿で登場。健康の秘けつに「以前はすごく冷え性でした。体の血流が良くなく、風邪を引いてしまったりしていたので、とにかく血行を良くすること。コロナ禍で温活士、温活指導士の資格を取りました。あとは発酵食品を取り入れる。代謝が良くなると、ミトコンドリアが元気になる。注意していることはミトコンドリアを元気にすること」と力を込めた。

役者業はもちろん、夫で歌舞伎役者の片岡愛之助のサポートもあり、目まぐるしい日々を過ごしているため「自分を整える時間。お風呂に入ったり、呼吸を整えたり、頭をリセットする時間は持つようにしています」と話した。特にリラックスしたい日には独特な方法を取るようで「今日はしっかり整えたいという時は酸素水をお風呂に入れたりもします。８リットルのウォーターサーバーの水を全部入れちゃう。今日がとっておきの日だと思っていたので、昨日の夜もやってきました」と明かせば、同商品を開発したメディサイエンス・エスポアの松本高明社長も「えーっ！」と驚きの声を上げた。

同社の松本社長の確認を取った上、ペットの猫・まー之助にも「ＷＯＸ」を飲ませているという藤原。体を洗うときにも「ＷＯＸ」を使用しているといい、「サラサラになりますね」と太鼓判を押した。「ＷＯＸ」は飲料水のように飲むことで酸素を体に補給できる製品。米・中・日で物質特許を取得した。