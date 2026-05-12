『キャンディーカリエス』第5話 場面写真＆あらすじ公開！ 松丸亮吾のアフレコ映像も
見里朝希監督×WIT STUDIOが贈る、新作TVアニメ『キャンディーカリエス』、第5話の場面写真とあらすじが公開。また、主題歌アーティストIS:SUEとのコラボキャラIC:CHU（イッチュ）による次回予告も公開された。さらにハロルドを演じる松丸亮吾のアフレコ＆インタビュー映像も公開された。
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
このたび、5月13日（水）に放送＆配信となる第5話の場面写真・あらすじ・次回予告映像が公開された。
＜第5話「彼に振りまわされて」あらすじ＞
目を覚ますとカリエスと謎のメダカ、ハロルドが口の中でいちゃついていた！カリエスの彼氏だというハロルドを認めないアメ。しかしカリエスはハロルドに夢中で…。
＞＞＞第5話場面写真や松丸亮吾のアフレコ写真をチェック！（写真9点）
そして、主題歌アーティスト「IS:SUE」とのコラボキャラ ”IC:CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。
本日公開の第5話の次回予告は IC:CHU・リノが担当。お見逃しなく。
さらに、カリエスの彼氏「ハロルド」役を演じる松丸亮吾のアフレコ＆インタビュー映像を公開。インタビュー映像では「アフレコ終盤ではハロルドのイメージが固まり、楽しく収録ができた」と収録を振り返っている。自身が演じた
ハロルドについて、「見た目はすごくかわいくて爽やかそうなのに、やっていることはエグいクズ」と笑いながらユニークなキャラクターの印象を語っている。カリエスの彼氏「ハロルド」の登場にも乞うご期待。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
＜第5話「彼に振りまわされて」あらすじ＞
目を覚ますとカリエスと謎のメダカ、ハロルドが口の中でいちゃついていた！カリエスの彼氏だというハロルドを認めないアメ。しかしカリエスはハロルドに夢中で…。
＞＞＞第5話場面写真や松丸亮吾のアフレコ写真をチェック！（写真9点）
そして、主題歌アーティスト「IS:SUE」とのコラボキャラ ”IC:CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。
本日公開の第5話の次回予告は IC:CHU・リノが担当。お見逃しなく。
さらに、カリエスの彼氏「ハロルド」役を演じる松丸亮吾のアフレコ＆インタビュー映像を公開。インタビュー映像では「アフレコ終盤ではハロルドのイメージが固まり、楽しく収録ができた」と収録を振り返っている。自身が演じた
ハロルドについて、「見た目はすごくかわいくて爽やかそうなのに、やっていることはエグいクズ」と笑いながらユニークなキャラクターの印象を語っている。カリエスの彼氏「ハロルド」の登場にも乞うご期待。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
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