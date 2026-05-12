タレントの上沼恵美子が１０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、細木数子さんとの思い出を語った。

現在、Ｎｅｔｆｌｉｘで配信され話題の「地獄に堕ちるわよ」を見たという上沼。ドラマのモデルとなった細木について、上沼の番組に出ていたことから「非常に親しくさせていただいた」という。

ドラマの中では、細木さんが戦後の焼け野原の東京で軽食屋を経営。姉とともにおにぎりと豚汁をサラリーマンに立ち食いで提供する…というシーンがあるが、上沼は「（ドラマで）一つ、あれ？と思ったのが」「細木先生はおにぎり、めちゃめちゃ下手くそです」と断言した。

上沼は番組の打ち上げで、細木さんと一緒にすき焼き店へ行ったことがあったといい、「先生の横だったので私がすき焼き作らなあかんと」と肉はもちろん、きのこ、白滝、豆腐などをそれぞれエリアに分けて作っていたところ、「ちょうど食べ頃になったら、先生が私の菜箸とって『これじゃダメよ』って、菜箸で（鍋の中を）ぐちゃぐちゃにした」という。

上沼は「先生、これはあきまへん」と抵抗したというが、「何言ってるの。こっちの方がおいしいんだから」と取り合わず。

さらに厨房へ向けて「ご飯を持ってきて。おにぎりを握ってあげるから。おかまのまま持っておいで」と言い出し、店側が炊いたご飯を持ってくると「熱い、熱いといいながら握り出すが、下手にもほどがある」と苦笑い。普通、おにぎりは手に水をつけ、塩をまぶして握るが、細木さんは水を付けずに握ったため「米の半分は手の平にくっついていたまま。手の平を舐めた方が（米が食べられる）」と笑い、上沼がいくら手を濡らして…といっても聞かず。

見かねて上沼が「私がやりますから」といっておにぎりを握ると「まあスタッフが取りに来る。残ったら細木先生のを食べないといけないから。取り合いです」と笑って振り返っていた。

上沼は細木さんの京都の豪邸も訪問したことがあったといい、「傘立てがバカラで１０００万円」「マスクメロンが積んである。普通はみかんかりんごなのに」と細木伝説を明かしていた。