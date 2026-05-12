12日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比2.9％減の579億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.2％増の422億円となっている。



個別では上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジあり <2569> 、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> 、グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ <2244> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００米国株 ＥＴＦ <1655> 、ｉシェアーズ ＮＡＳＤＡＱトップ３０ＥＴＦ <392A> など57銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> など23銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が7.93％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が7.72％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が5.35％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が4.91％高、グローバルＸ プライシングパワー・リーダーズ <328A> が4.64％高と大幅な上昇。



日経平均株価が493円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金305億6000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均332億7300万円を下回っている。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が29億4000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が27億8600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が14億5400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が14億4400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億200万円の売買代金となっている。



株探ニュース