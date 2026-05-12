春から初夏が旬！「新ごぼう」の香りとおいしさを楽しむ絶品レシピ7選

ごぼうの旬は秋冬ですが、「新ごぼう」は4〜6月にかけて旬を迎えます。別名「春ごぼう」や「夏ごぼう」とも呼ばれていて、香りが上品でアクが少なく、柔らかいのが特徴です。さっと火を通すだけで食べられたり、丸ごと調理できたりと「新ごぼう」ならではの楽しみ方もいろいろ！そこで「新ごぼう」を使ったおすすめレシピをご紹介します。

ポタージュから炊き込みごはんまで！新ごぼうのおいしい七変化

新ごぼうのポタージュ

香りが良くアクの少ない新ごぼうは、皮ごと使ってポタージュにしてみませんか？ 味に存在感があるので、少ない調味料でも十分おいしくなります。





@mme__41さんのレシピに使われている調味料は、塩と塩麹のみ。乳製品は使用せず豆乳でヘルシーに仕上げています。ごぼうチップスをトッピングすれば、さらに香り豊かな一品になります。新ごぼうのポタージュ｜Instagram（@mme__41）春ごぼうのアラビアータ出典：https://www.instagram.com

新ごぼう（春ごぼう）とアラビアータは意外な組み合わせと感じるかもしれませんが、実は相性◎。ピリッとしたソースが新ごぼうのおいしさを引き立ててくれます。



@awesome_zero_ichiさんいわく、トマトソースはあまり煮詰めず、パスタもあっさり目に絡めるのがポイント。そうすることで、新ごぼうの食感や香りが楽しめる一皿になりますよ。

春ごぼうのアラビアータ｜Instagram（@awesome_zero_ichi）ガリペパ新ごぼうフライ

ごぼうは揚げるとサクサクとした食感と香ばしさで、お酒が進む一品に。新ごぼうを使えば、軽い食感が楽しめます。



@soras_ateyasaiさんの「ガリペパ新ごぼうフライ」は、醤油やにんにくで下味をつけてから片栗粉をまぶしてこんがりと揚げます。仕上げに黒胡椒やガーリックパウダー、カイエンペッパーなどを振りかければ完成です。



ごぼうの香りとスパイスが絶妙にマッチして、ついつい食べる手が止まらなくなってしまうはず。マヨネーズをディップして味変しても！

ガリペパ新ごぼうフライ｜Instagram（@soras_ateyasai）ごぼうとベーコンのカリカリ揚げ出典：https://www.instagram.com

新ごぼうを揚げるなら、細めに切ってかき揚げにするのもおすすめ。薄力粉と片栗粉があれば、天ぷら粉なしでも作れます。



@tomokeetaitoさんの「ごぼうとベーコンのカリカリ揚げ」は、新ごぼうを細めの千切りにしてベーコンと一緒に揚げ焼きに。まさにカリカリの食感がクセになるおいしさで、旨みたっぷりのベーコンとの相性も抜群です。



新ごぼうを280gたっぷり使っていますが、ペロリと食べられてしまいそうですよ。

ごぼうとベーコンのカリカリ揚げ｜Instagram（@tomokeetaito）新ごぼうの和風ハンバーグ出典：https://www.instagram.com

つくねのような見た目のハンバーグの中には、新ごぼうがたっぷり！



こちらの「新ごぼうの和風ハンバーグ」は、@roku.chan100さんがハンバーグを作り始めてから冷蔵庫に新ごぼうがあることを思い出し、「これを入れたらおいしいのでは？」と思いついたそう。新ごぼうは切って炒めて少し煮てから、肉だねに投入しています。



形が俵型ではなく棒状なのも、ソースではなくてタレなのも作りながら決めていったのだとか。その結果、日本酒に良く合う和風ハンバーグが完成しました！ ぜひ、お好みの形や味付けで挑戦してみては？

新ごぼうの和風ハンバーグ｜Instagram（@roku.chan100）新ごぼうのガレット

新ごぼうを使ってワインに合うおつまみを作るなら、@rin_uchi_recipeさんの「新ごぼうのガレット」はいかが？



材料は、新ごぼうと溶けるチーズ、薄力粉、オリーブオイル、塩、胡椒とシンプル。フライパンひとつでささっと作れるから、すぐに飲みたいときにもあと一品欲しいときにもぴったりです。



パリッとした食感が楽しくて、香ばしいごぼうとチーズのコクがたまらないおいしさですよ。

新ごぼうのガレット｜Instagram（@rin_uchi_recipe）新ごぼうと塩鮭の炊き込みごはん出典：https://www.instagram.com

香り豊かな新ごぼうは、炊き込みごはんにしても◎。



@ic_chikaさんのように塩鮭など旨みのある食材を合わせると、満足感のある一品になります。



調理も炊飯器ひとつでOKだからとっても手軽。炊飯器から立ち上る新ごぼうの良い香りが食欲をそそります。冷めてもおいしいので、おにぎりにしても良いですね。

新ごぼうと塩鮭の炊き込みごはん｜Instagram（@ic_chika）

新ごぼうはなるべく早めに使い切ろう！

ごぼうは乾燥に弱く、空気に触れる時間が長くなると鮮度がどんどん落ちていきます。中でも新ごぼうは水分が多いため、普通のごぼうより傷みやすいので早めに使い切りましょう。



洗いごぼうよりも泥付きごぼうの方が鮮度が高く日持ちもするのでおすすめです。ぜひ、いろいろな食べ方で楽しんでみてくださいね！