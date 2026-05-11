日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）が11日に放送され、MCを務めるタレントのマツコ・デラックス（53）が約2カ月ぶりに復帰。休養中に見た一番のニュースについて語った。

番組の最後に、MCの村上信五が休養していたマツコを気遣い「ストレスと向き合いすぎたから、一回解放して…ちょっと違う時間の使い方をしてみたら」などと提案した。

するとマツコは「私、あんたみたいに器用にできないのよ…」とポツリ。村上が「俺もいいかげんにやってるだけだから」と言うと「いいかげんにやってる人が近畿大学の卒業式で何千人を前に偉そうにしゃべってましたね。私そういうのだけはちゃんと見てるんで」とチクリと刺した。

「偉くなったわねー、大学の卒業式で偉そうなことしゃべってたわよ。いやー偉くなりましたよ、あれはホントにもう…歴代凄い方たちがやってる名物卒業式ですから。あら！と思って。断らなかったんだコイツって」

たじたじの村上を横目に「一番のニュースでしたよ、休んでる間の」と笑わせ、最後にもう一度「あら偉くなったわねぇ！」と声を大にした。

村上は今年の近大の卒業式にゲストとして登壇。卒業生たちにエールを送った。同大学の卒業式は、サプライズゲストが登場することで知られ、これまでにも故・元安倍晋三首相、実業家・堀江貴文氏、サッカー元日本代表のMF本田圭佑やノーベル生理学・医学賞を受賞した京大iPS細胞研究所名誉所長・教授の山中伸弥氏、EXILEのHIROや作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏らが登壇している。