

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した西永彩奈





5月11日（月）発売『週刊プレイボーイ21号』のグラビアに登場した西永彩奈（にしなが・あやな）。12歳でグラビアデビューしてから18年、レジェンドグラドルの彼女が今回の週プレを最後にグラビアを卒業！ ありったけの思いを詰め込みました！

【写真】西永彩奈のラストグラビア

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【思い出の水着と一緒に最後の撮影】

――グラビアのタイトル「THE LAST」にもあるように、12歳でデビューしてから約18年、今回がラストグラビアになるんですよね。ウエディングドレス風の衣装もありましたが、もしかして結婚......!?

西永 いえ、全然その予定はないです（笑）。ただ、デビューからずっと制服＆パンチラばかりしてきたので、ウエディングドレス風の衣装って1回しか着たことがなかったんですよ。だからすごく新鮮でしたし、うれしかったです。

――結婚願望はあるんですか？

西永 もちろんありますよ！ 子供が好きだから子供も欲しいですし、そのためには30代前半には結婚したいなっていう思いはあって。でも、どうなるんですかね。

――朗報をお待ちしています！ 撮影のときの話に戻りますが、今回は西永さんの私物の水着や制服などを大量に持ってきてもらい、お風呂に敷き詰めて撮影しました。

西永 全部持っていこうと思ったんですが、大量にありすぎて、大きなスーツケースとバッグ、トータル5コ分に詰め込めるだけ詰め込んで。正確に数えたことはないんですが、家にあるのも含めると400着以上あったんじゃないですかね。

――1年間、毎日違う水着を着られるってスゴい。整理するのが大変そうです。

西永 水着専用の6段くらいのタンスがあって、色別に保管しています。

――なんでそんなにあるんですか？

西永 個人撮影会やイベントをずっと毎月開催していたので、いつも来てくれる方に「また同じ水着かー」って思われないように1回しか着ないことも多かったんです。チェキ用に水着も用意していましたし。デビューした頃はそこまでネット通販も充実していなかったので、水着を探すのが大変でしたね。

ここ数年はSHEINとかあって、だいぶ安く買えるようになりましたが、当時はお値段もけっこうしていたんですよ。1着1万円以上とか。水着や下着、制服、競泳水着とかに使った金額は、きっと1000万円を超えていると思います。

――制服も高そうですよね。

西永 制服は30着くらいかな。ファンの方にいただいたものもありますし、高校生時代の制服もいまだにスカートは残してあるんですよ。

――今回の撮影で、思い出の水着もたくさん出てきました。

西永 グラビアの扉ページで頭にかぶっているピンクのビキニは、去年か一昨年の春にチェキ用に自分で花のモチーフをつけたもの。私の左胸につけているチェック柄の赤い水着は、去年の週プレさんの59人グラビアのときに着ました！

これは10年前くらいに買ったものなんですが、すごく気に入っていて、オーディションなど大事なときに着る勝負水着だったんです。チューブトップの水着は貧乳っぽさが強調されていいんですよ。

あと！ 卒業証書を入れる筒と一緒に写っているピンクのビキニ！ 撮影会に初めて出演するときだったかな、13歳の頃に当時の所属事務所が買ってくれたもの。ROXYのビキニは当時すごく憧れていて。だから今回、ラストグラビアで着ることができて感慨深かったです。

ほかの水着は後輩にあげていっているんですが、これだけは一生取っておくと思います。娘ができたら着てもらいたい（笑）。

――グラビア卒業はいつから考えていたんですか？

西永 私も30歳になって、イメージDVDを50本の節目で卒業しようと思ったんです。で、その作品を撮り終えたときにグラビアも卒業しようと。副編集長を務めている雑誌『Cream』もモデルとしては今年3月の発売号をもって卒業しました。

今後はタレント活動をしながら、『Cream』の副編集長としても頑張っていきたいと思っています。最後のプール撮影会が5月31日（日）にあるので、ぜひ遊びに来てください！

スタイリング／八杉直美 ヘア＆メイク／ムロゾノケイト（GiGGLE）

●西永彩奈（にしなが・あやな）

1996年1月18日生まれ 岡山県出身

身長154cm B79 W57 H87

○お菓子系雑誌『Cream』を長年彩り、現在は副編集長としても活躍。50作目となるラストDVD『Bye-bye!』（エアーコントロール）が発売中！

公式X【@nishinagaayana】

公式Instagram【@nishinagaayana】



西永彩奈デジタル写真集『THE LAST』 撮影／栗山秀作 価格／1100円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／栗山秀作