柳川るい、芸能活動引退を発表 映画「教場」「ロマキラ」など話題作出演
【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の柳川るいが、4月30日の事務所との契約満了に伴い、芸能界を引退すると発表。5月11日、自身のInstagramにて報告した。
【写真】芸能活動引退発表の28歳俳優「教場」出演者の2ショット
柳川は「ご報告」と題し、「この度、芸能活動を引退することとなりました」と発表。「これに伴い、2026年4月30日をもちまして契約満了によりFlatentertainmentを退所いたします。関わってくださった全ての関係者の方々、応援してくださった全ての方々には感謝しかありません。ありがとうございました」と感謝した。
柳川は、1998年2月8日生まれ、埼玉県出身。主な出演作品は、「＃仮面ライダー555 20thパラダイス・リゲインド」（2024）、映画「ロマンティック・キラー」（2025）など。2026年には、映画「教場 Reunion／Requiem」に時田喜秋役で出演していた。（modelpress編集部）
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【写真】芸能活動引退発表の28歳俳優「教場」出演者の2ショット
◆柳川るい、芸能界引退を発表
柳川は「ご報告」と題し、「この度、芸能活動を引退することとなりました」と発表。「これに伴い、2026年4月30日をもちまして契約満了によりFlatentertainmentを退所いたします。関わってくださった全ての関係者の方々、応援してくださった全ての方々には感謝しかありません。ありがとうございました」と感謝した。
◆柳川るい、映画「教場」「ロマキラ」など出演
柳川は、1998年2月8日生まれ、埼玉県出身。主な出演作品は、「＃仮面ライダー555 20thパラダイス・リゲインド」（2024）、映画「ロマンティック・キラー」（2025）など。2026年には、映画「教場 Reunion／Requiem」に時田喜秋役で出演していた。（modelpress編集部）
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