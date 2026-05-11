「すっごい圧感じますね」桐谷美玲がオランダの４バックを体感。成田凌はモロッコの怪物FWに挑戦→呆然「どういう状況ですか？」
５月11日に「FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス」が開催され、DAZNアンバサダーの成田凌さんと桐谷美玲さん、DAZNドリームリーダーの内田篤人氏が出席した。
数々の話題作に出演している売れっ子役者２人は、イベント内で“世界”を体感。まず、モロッコ代表FWユセフ・エン＝ネシリが、カタールW杯でヘディングシュートを決めた際の最高到達点、２メートル78センチのパネルが運び込まれ、成田さんがジャンプに挑戦した。
元サッカー少年で183センチを誇る成田さん。内田氏から「これで結構、日本代表の初戦が変わってきますからね。立ち上がりが決まってきますよ」と揺さぶられたなか、懸命に飛んだが、最高到達点までは距離があった。
成田さんはばつが悪そうに「すっごいかっこ悪い...立ち眩みしてるんですけど。どういう状況ですか？」と口にした後、思わず「ジャンプしてる写真使わないでください（笑）」とリクエスト。会場で大きな笑いが起こった。
続いては、日本が初戦で戦うオランダの４バックを想定し、屈強な男性４人に囲まれるという、異色な企画に桐谷さんがトライ。すると、迫力満点だったようで、桐谷さんは間に挟まれるや否や「すっごい圧感じますね。おっきい！」と伝え、「これはかなりプレッシャーありますよね」と驚いた様子でレポートした。
森保ジャパンは世界中の怪物たちを相手にし、世界一を目指す。そびえ立つ高い壁を越えられるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】成田凌が大ジャンプ、桐谷美玲は巨漢にタジタジ！？W杯全試合配信のDAZNイベントの様子を厳選ショットでお届け！
数々の話題作に出演している売れっ子役者２人は、イベント内で“世界”を体感。まず、モロッコ代表FWユセフ・エン＝ネシリが、カタールW杯でヘディングシュートを決めた際の最高到達点、２メートル78センチのパネルが運び込まれ、成田さんがジャンプに挑戦した。
成田さんはばつが悪そうに「すっごいかっこ悪い...立ち眩みしてるんですけど。どういう状況ですか？」と口にした後、思わず「ジャンプしてる写真使わないでください（笑）」とリクエスト。会場で大きな笑いが起こった。
続いては、日本が初戦で戦うオランダの４バックを想定し、屈強な男性４人に囲まれるという、異色な企画に桐谷さんがトライ。すると、迫力満点だったようで、桐谷さんは間に挟まれるや否や「すっごい圧感じますね。おっきい！」と伝え、「これはかなりプレッシャーありますよね」と驚いた様子でレポートした。
森保ジャパンは世界中の怪物たちを相手にし、世界一を目指す。そびえ立つ高い壁を越えられるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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