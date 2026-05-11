タレントのマツコ・デラックス（53）が11日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、企業の新入社員採用に私見を語った。

新年度から1カ月がたち、会社や学校へ行きたくなくなる“五月病”が話題になる時期。番組では、新入社員の採用をめぐる企業の悩みについての記事をピックアップした。企業側はやる気あふれるフレッシュな新人を期待するが、意味不明な理由での退職申し出や、辞めたい社員を引き留めると“慰留ハラスメント”と言われるなど、散々な事例もあるという。

こうした現状に、マツコは「新卒なんてなくしちゃえばいいのにと思うんだよね」と本音をぶちまけた。「そうなったら、各企業もさ、この人がずっといてくれる人だと思わずに採れるわけじゃない？」とも指摘した。

記事では、新卒を1人採用するのに、70〜80万円のコストがかかるとの現場担当者の声も紹介している。マツコは「誰でもいいと思うわけだから、70万も80万もかけなくていいわけじゃない？」とぶっちゃけつつ、「まだ70万、80万かけていたのがびっくりなんだけど」と驚きも口にした。