　エル・クラシコを制す芸術的な直接FKを決めたが、当初はゴールを狙うつもりではなかったようだ。バルセロナのFWマーカス・ラッシュフォードが、ボールをセットしてからの舞台裏を明かした。『ESPN』が伝えている。

　引き分け以上で2連覇が決まる一戦の前半9分、バルセロナがペナルティエリア手前のゴール幅よりも右の位置でFKを獲得した。キッカーは右利きのラッシュフォード。短いステップからGKサイドのゴール左上角に完璧なシュートを突き刺して先制に成功した。

　ただラッシュフォードは2-0で勝利した試合後、「クロスを上げるつもりだった」と告白して「ボールを置いて良いアングルが見つからなかった。ゴールを奪える自信はなかった」と当初の心境を明かした。

　それでも「みんなが打てと言うから少し気合いを入れたんだ」とラッシュフォード。その結果スーパーゴールになり、「打ってよかった。良いゴールだったね」と満足した様子だ。

　ラッシュフォードは現在マンチェスター・ユナイテッドからの期限付き移籍中。「僕は魔法使いではない。でもそうだったらここに残るだろうね」と来季もバルセロナでプレーすることには前向きな考えを示しつつ、去就は未定だと強調した。