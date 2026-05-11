エル・クラシコ制す芸術FK弾も…ラッシュフォードが告白「クロスを上げるつもりだった」「みんなが打てと言うから…」
エル・クラシコを制す芸術的な直接FKを決めたが、当初はゴールを狙うつもりではなかったようだ。バルセロナのFWマーカス・ラッシュフォードが、ボールをセットしてからの舞台裏を明かした。『ESPN』が伝えている。
引き分け以上で2連覇が決まる一戦の前半9分、バルセロナがペナルティエリア手前のゴール幅よりも右の位置でFKを獲得した。キッカーは右利きのラッシュフォード。短いステップからGKサイドのゴール左上角に完璧なシュートを突き刺して先制に成功した。
ただラッシュフォードは2-0で勝利した試合後、「クロスを上げるつもりだった」と告白して「ボールを置いて良いアングルが見つからなかった。ゴールを奪える自信はなかった」と当初の心境を明かした。
それでも「みんなが打てと言うから少し気合いを入れたんだ」とラッシュフォード。その結果スーパーゴールになり、「打ってよかった。良いゴールだったね」と満足した様子だ。
ラッシュフォードは現在マンチェスター・ユナイテッドからの期限付き移籍中。「僕は魔法使いではない。でもそうだったらここに残るだろうね」と来季もバルセロナでプレーすることには前向きな考えを示しつつ、去就は未定だと強調した。
引き分け以上で2連覇が決まる一戦の前半9分、バルセロナがペナルティエリア手前のゴール幅よりも右の位置でFKを獲得した。キッカーは右利きのラッシュフォード。短いステップからGKサイドのゴール左上角に完璧なシュートを突き刺して先制に成功した。
それでも「みんなが打てと言うから少し気合いを入れたんだ」とラッシュフォード。その結果スーパーゴールになり、「打ってよかった。良いゴールだったね」と満足した様子だ。
ラッシュフォードは現在マンチェスター・ユナイテッドからの期限付き移籍中。「僕は魔法使いではない。でもそうだったらここに残るだろうね」と来季もバルセロナでプレーすることには前向きな考えを示しつつ、去就は未定だと強調した。
目が覚めました— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 10, 2026
ローンの選手に恋してはならないと言うけれど
ラッシュフォード、クラシコ先発起用に応える衝撃のFK弾
ラ・リーガ第35節
バルセロナ×レアル・マドリード
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