BTSジンのほっかむり姿が「美しい」と話題！“ほっかむりジン”大量発生のオフショットに「美しさの狂気」「どうしようもなく可愛い」

【写真】①BTSジン、ほっかむりでも隠せない美貌②ジンのエルパソ公演ステージショット③BTSワールドツアー、エルパソ公演での集合ショット

BTSのJIN（ジン）が、Instagramを更新。5月2、3日にアメリカ・テキサス州のサン・ボール・スタジアムで行われたエルパソ公演のオフショットを公開した。

■BTSジンがエルパソ公演のオフショットを公開

JINは、ふたつの投稿に分けて13枚の写真を公開。舞台裏で撮影されたオフショットは、鏡の前で白衣装のフードを被り、顎下の紐を結んでいるJIN（1枚目）や、スカーフを巻いたショット（4、7枚目）、頭から体まですっぽりと覆った青と白の衣装から顔をのぞかせたショット（5、6枚目）と、7枚中の5枚が“ほっかむり”ショットとなっている。

もうひとつの投稿では、ふわふわヘアにワインレッドのVネックカーディガン姿（1枚目）、前髪をセンター分けした黒パーカー姿（2枚目）、スカーフのほっかむり姿で投げキッスをするJINが映るステージモニターの写真（3枚目）、オールバックにライダースジャケットとバチバチにキメた姿（6枚目）など、サウンドチェックイベントやライブでのステージショットが公開された。

様々なヘアスタイルと衣装を纏ったJINの姿が堪能できる投稿について、SNSでは、「被り物ジンくんの美しさの狂気」「ほっかむりジンくん美しい」「前髪あるのも好き」「どうしようもなく可愛い」「被ったとて絶世の美ジンすぎるキムソクジン」「ちゃんと自分が可愛いってことを自覚してるのありがたい」「ARMYとソクジンが思うかわいいが一致している」など、多くの反響が寄せられている。

■写真：BTSワールドツアー、エルパソ公演での集合ショット