「加工なしでこのビジュはヤバすぎ」ヒカル、彼女とのツーショット公開「これは誰のインスタ？」の声も
YouTuberのヒカルさんは5月9日、自身のInstagramを更新。彼女・加藤神楽さんとのツーショットを公開しました。
【写真】ヒカル＆美人彼女のツーショット
コメントでは「加工なしでこのビジュはヤバすぎ ヒカルくんが幸せそうで嬉しい」「素敵夫婦にしか見えん」「2人の顔が似てる 神楽ちゃんが可愛すぎる」「みんなでお鍋いいね！美味しそう」「素敵メンバー」「きゃー 美男美女」「お似合いすぎて、絵になるとはこのこと」と、絶賛の声が寄せられました。
一方で「そこら辺のカップルみたいな投稿ばっかりで正直寂しいです。これは誰のインスタ？って感じになっちゃってます… 彼女さんの承認欲求なのかな」「もうええって。ヒカル以外載せるな」「ヒカルさんの垢じゃないならおすすめにも出てきて欲しくない。ただ不快」「目を覚ませ」「カリスマのインスタじゃなくなったな」など、厳しい声も上がっています。
これに対してもファンからは「彼女が投稿するのはいらん！」「いい歳こいて何してんだよ。。」「色々残念な気持ちになりました」などのコメントが寄せられていましたが、今のところ方針を変更する予定はなさそうです。今後の動向にも注目です。
(文:多町野 望)
【写真】ヒカル＆美人彼女のツーショット
「絵になるとはこのこと」ヒカルさんは「みんなでとろろ鍋食べたぜ」とつづり、5枚の写真と1本の動画を投稿。1、2枚目が、加藤さんとのツーショットです。身を寄せ合い、リラックスした様子が伝わります。3枚目以降では、おいしそうな料理を友人らと囲む姿が見られます。
一方で「そこら辺のカップルみたいな投稿ばっかりで正直寂しいです。これは誰のインスタ？って感じになっちゃってます… 彼女さんの承認欲求なのかな」「もうええって。ヒカル以外載せるな」「ヒカルさんの垢じゃないならおすすめにも出てきて欲しくない。ただ不快」「目を覚ませ」「カリスマのインスタじゃなくなったな」など、厳しい声も上がっています。
「色々残念な気持ちになりました」ヒカルさんは4日の投稿で「神楽に『インスタ投稿したほうがいい』と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました」と報告。「インスタの投稿は彼女 リールは運用代行 ストーリーとサブスクは僕 がやってると思っておいてください笑」と、今後の運用方針を明かしていました。
これに対してもファンからは「彼女が投稿するのはいらん！」「いい歳こいて何してんだよ。。」「色々残念な気持ちになりました」などのコメントが寄せられていましたが、今のところ方針を変更する予定はなさそうです。今後の動向にも注目です。
(文:多町野 望)