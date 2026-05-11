中川翔子「ママにしがみついてよじのぼりすりすり」双子息子の姿披露「尊くて浄化される」「癒し効果抜群」の声
【モデルプレス＝2026/05/11】歌手でタレントの中川翔子が5月10日、自身のInstagramを更新。よじのぼってくる双子の姿を公開し、話題となっている。
【写真】41歳美人歌手「しがみついて可愛い」ママによじ登る双子息子の様子
中川は「7か月ふたご ママにしがみついてよじのぼりすりすり 可愛い可愛い」とつづり、写真や動画を複数枚投稿。中川の体を泣きながらよじ登ろうとする双子の姿を披露した。また「それぞれ個性や好みますますでてきて 片手つかまりだちや おいでと言ったらハイハイですばやくきたり 手をだしたら手をつかむ 可愛くてたまらない お兄ちゃんが毎日必ず鏡の前で寝落ちするのと 弟くんは舌ペロがマイブーム」と最近の双子の様子を公開している。
この投稿には「可愛すぎる」「宝物のような愛おしさですね」「ママにしがみついて可愛い」「泣けるくらいの愛が溢れます」「尊くて浄化される」「癒し効果抜群」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳美人歌手「しがみついて可愛い」ママによじ登る双子息子の様子
◆中川翔子「ママにしがみついてよじのぼりすりすり」双子の姿披露
中川は「7か月ふたご ママにしがみついてよじのぼりすりすり 可愛い可愛い」とつづり、写真や動画を複数枚投稿。中川の体を泣きながらよじ登ろうとする双子の姿を披露した。また「それぞれ個性や好みますますでてきて 片手つかまりだちや おいでと言ったらハイハイですばやくきたり 手をだしたら手をつかむ 可愛くてたまらない お兄ちゃんが毎日必ず鏡の前で寝落ちするのと 弟くんは舌ペロがマイブーム」と最近の双子の様子を公開している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「宝物のような愛おしさですね」「ママにしがみついて可愛い」「泣けるくらいの愛が溢れます」「尊くて浄化される」「癒し効果抜群」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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