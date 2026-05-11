馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はウオッカが勝った２００９年のヴィクトリアマイルを取り上げる。まさに“モノが違う”という圧巻のパフォーマンスに衝撃が走った。

風になったウオッカを、復活を待ち望んでいたファンが温かく迎えた。敵はいない。完全に抜け出すと、大好きな東京コースを、気持ちのままに駆け抜けるだけでよかった。差が開く、開く。みるみるうちに７馬身の差をつけ、悠々とゴールに飛び込んだ。

２着に敗れた昨年の雪辱を果たす勝利。そして、ダイワスカーレットとの２センチ差の激闘を制した昨年の天皇賞・秋以来の勝利でもある。「ウオッカらしい競馬ができた。気持ち良かったですね」。武豊はすがすがしい表情で喜んだ。「位置取りは、最初の１００メートルの様子で決めようと思っていた。いいポジションが取れたし、いつもより折り合ってましたね」。好スタートから絶好の５、６番手へ。流れに乗った時点で、勝負は決した。

春のドバイ遠征では、苦汁を飲んだ。特にドバイ・デューティフリー（７着）は、２番手から失速して完敗。限界論も出たが、完全に払拭した。「ドバイの敗因は、いまだに我々もわからない。ただ、当時も状態は良かったし、今回も今までで一番と思えたくらい良かった」。やはり、ウオッカは強かった。

これでJRAでの獲得賞金は牝馬で歴代１位（当時）。賞金女王となった名牝とともに、武豊自身も今年のＧ１初勝利だった。「秋に入るといろいろ言われるので、早めに勝てて良かった。今回は勝って当然の立場だと感じていたが、終わるまでは不安でした。僕自身、今日の勝利で吹っ切れました」と胸をなで下ろす。なかなか勝ち星が伸びず、先週のＮＨＫマイルＣでも１番人気のブレイクランアウトで９着。期待を裏切ったが、今週は土日で５勝。全国リーディング２位に浮上してきた。

人馬ともに復活を告げたヴィクトリアマイル。次は、連覇のかかる安田記念に向かう。「今度はディープスカイがいる。今回負けるのと、勝って行くのでは、気持ちが違いますからね。ウオッカは強い。改めて感じましたし、今後は、すべて今日のような競馬をしたい」。迷いはない。攻めの姿勢を取り戻したゴールデンコンビが、新たな戦いに打って出る。

その後も安田記念、ジャパンＣを勝ち、当時の史上最多タイとなるＧ１通算７勝。牝馬による日本ダービー制覇など、記録にも記憶にも残る現役生活を駆け抜けた。２０１０年のマクトゥームチャレンジ・ラウンド３（８着）がラストラン。その後はアイルランドで繁殖生活を送っていたが、２０１９年に天国へ旅立った。

まだ１５歳。引退後は日本へ戻ってくることなく、あまりに早い突然の別れだった。