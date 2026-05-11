「広島４−０ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）

いつもと違うピンク色のバットで快音を響かせた。２０２２年以来４年ぶりに三塁でスタメン出場した広島・坂倉将吾捕手が、ダメ押しの適時打で勝利に貢献。「チャンスで回ってきたし、しっかり気持ちを入れて打つことができた」と集中力を研ぎ澄まし、一振りで勝負を決めた。

２点リードの七回だ。２死一、二塁で打席へ。試合前まで開幕から１１試合連続無失点だった清水が投じた２球目のフォークを右前に運び、二走・菊池がホームイン。塁上で右手を高々と突き上げ、喜びを表現した。

後輩の姿に奮い立った。七回に代走で出場した辰見が二盗、三盗に成功。最後は菊池の三ゴロでホームに頭から突っ込みタッチアウトとなったが、体を張ったプレーで１点をもぎ取りにいった。「何とか（タッチを）かいくぐってやろうという気持ちを見ていたし、そこは無駄にしちゃいけないと感じていた」と直後の好機で貴重な一打。チーム一丸となって追加点を奪った。

三塁守備でも軽快なプレーを見せた。初回１死でサンタナの三ゴロを「準備通り」と難なく処理。七回１死一塁では増田のゴロをさばいて併殺を完成させた。

慣れない守備をこなしつつ「今は打つことを求められているので、そこにフォーカスして、与えられたところでしっかりやっていきたい」と坂倉。頼れる背番号３１が、チームを上位へと導いていく。