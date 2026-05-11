わんこたちが最強の応援団！？翌日の試験に備えて猛勉強中の娘さんのまわりで、各々エールを送る豆柴さん。絶対に集中できない光景が話題を呼び、投稿は12.8万回再生を突破。「なんだここ…天国やん」「みんな応援してるね」「羨ましい！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：英検の試験を翌日に控えた女の子→犬たちが集まってきて…『絶対に集中できない光景』】

試験勉強をする娘さんのまわりに…？

TikTokアカウント「こまめとしばーず」では、4匹の豆柴さんとご家族のにぎやかな日々を随時投稿しています。今回ご紹介するのは、投稿者さんの娘さんとわんこたちの笑いと癒しが詰まったワンシーン。

この日、翌日に英検の試験を控えた娘さんは参考書片手にお勉強中。するとそこへ4匹の豆柴さんが大集合…！3姉弟のうち一匹は娘さんと参考書の間に陣取り、二匹は目の前でわちゃわちゃと戯れ、3姉弟の母犬は全員をそっと見守る…。

各々が自由気ままに過ごしているようですが、全員娘さんのまわりに集まっているのが何とも微笑ましい限り。

絶対ムリ…！わんこに囲まれたカオスな光景

娘さんのお腹の上を独占していた、3姉弟の長男「なぎ」くん。お母さんの視線に気づいたのか、クルッと振り向いたお顔はドヤ顔だったそう。まるで『応援しとるよ！』と得意げに報告しているようで、思わず笑ってしまいます。

そんななぎくんの気持ちを分かっているのでしょう、優しく撫でる娘さん。ここだけ切り取るとほっこり温かな一コマですが、実際は4匹の豆柴さんにぐるりと囲まれた状態。絶対に集中できないカオスな光景が広がっていたそう。

最強の応援団にほっこり♡

しかし娘さんにとってはいつもの日常。左手に参考書、右手には歯ブラシを持ちながら、わんこの相手もなんのその。マルチタスクを難なくこなすなんて、どれほど器用なのでしょう…！

特等席でエールを送り続けるなぎくんに、娘さんの近くで応援モード全開の3匹のわんこたち。癒し効果抜群の最強応援団のおかげで、むしろ勉強もはかどることでしょう♡

この投稿に思わず笑ってしまった人は多いようで「天国みたいな家」「柴犬に囲まれて…羨ましい」「すごい集中力！」など、多くのコメントが寄せられています。

わんこたちのワイワイ賑やかな日常は、TikTokアカウント「こまめとしばーず」をチェックしてくださいね。感情豊かで個性もそれぞれ…わんこたちの魅力を堪能してください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「komame_shibas」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております